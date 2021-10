Tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm

Cùng với việc tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đồng chí: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát thực tế dự án xây dựng đường Khả Chính - Bối Xuyên kéo dài trên địa bàn huyện Vụ Bản.

Từ kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay đã có trên 70 ý kiến, kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển đến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn; tài nguyên, môi trường; giao thông, xây dựng; đầu tư - tài chính; y tế; văn hóa; nội vụ; an ninh - quốc phòng. Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tích cực, chủ động nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời đầy đủ 100% số kiến nghị và nội dung được yêu cầu. Trong đó, nhiều kiến nghị đã được giải quyết kịp thời, dứt điểm. Đơn cử như cử tri huyện Vụ Bản phản ánh, hiện dọc tuyến sông qua địa bàn có 6 nhà máy nước sạch lấy nguồn nước thô từ sông Đào phục vụ sản xuất và sinh hoạt nhưng Trạm bơm Kênh Gia ở đầu nguồn hàng ngày bơm trực tiếp nước thải của thành phố Nam Định ra sông Đào, gây ô nhiễm nguồn nước. UBND tỉnh đã có Tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện “Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi, hệ thống xử lý nước thải tập trung thích ứng biến đổi khí hậu”; trong đó có hợp phần xây dựng 2 hệ thống xử lý nước thải tập trung cho thành phố Nam Định, hiện các bộ, ngành Trung ương đang xem xét đề xuất. Trước mắt, để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tại các trạm bơm nước thải của thành phố Nam Định nói chung và Trạm bơm Kênh Gia nói riêng, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021; trong đó lồng ghép nội dung chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện một số biện pháp bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xả nước thải. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị UBND thành phố Nam Định chỉ đạo Công ty Cổ phần Công trình đô thị thông báo lịch trình bơm nước thải của các trạm bơm nước thải tới các đơn vị sản xuất nước sạch lấy nguồn nước từ sông Đào; hoạt động bơm nước thải ra sông Đào không được ảnh hưởng tới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các nhà máy sản xuất nước sạch; không bơm nước thải vào thời điểm các nhà máy nước sạch phía hạ nguồn lấy nước để sản xuất nước sạch. Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định, Công ty Cổ phần Nước sạch và vệ sinh nông thôn căn cứ lịch trình bơm nước ra sông Hồng, sông Đào của các trạm bơm Quán Chuột và Kênh Gia để bố trí thời gian lấy nước sông vào sản xuất nước sạch không trùng với thời gian bơm nước của các trạm bơm nói trên. Qua nhiều ý kiến của cử tri phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng và sông Ninh Cơ làm ảnh hưởng tới việc bảo vệ đê điều và đảm bảo an toàn trong phòng chống thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về khoáng sản và quy định pháp luật có liên quan. Từ tháng 1-2021 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 3 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp khai thác cát trái phép với tổng số tiền trên 626 triệu đồng. Công an huyện Trực Ninh đã xử lý vi phạm hành chính 10 trường hợp khai thác cát trái phép. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã xử lý 4 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Ninh Cơ. Từ ý kiến của cử tri huyện Ý Yên kiến nghị cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên sông Đáy, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh giữa các xã Yên Bằng, Yên Quang (Ý Yên) với các phường Đông Thành, Thanh Bình, Bích Đào ở thành phố Ninh Bình (Ninh Bình). Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn 11 xã giáp ranh huyện Ý Yên , lực lượng Công an đã điều tra khám phá 18/18 vụ phạm pháp hình sự, bắt 22 đối tượng; trong đó chủ yếu là tội phạm xâm phạm sở hữu, đánh bạc, cố ý gây thương tích; không để xảy ra vụ việc liên quan đến băng nhóm tội phạm côn đồ nguy hiểm. Hiện Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hướng dẫn Công an huyện Ý Yên, Công an các xã giáp ranh tăng cường thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình, chủ động phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với việc tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền trong điều kiện cho phép, đối với những kiến nghị liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực mà thời gian giải quyết ngắn; do ngân sách địa phương khó khăn nên chưa đáp ứng kịp thời, UBND tỉnh đều đưa ra kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể; đồng thời tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh liên quan sớm giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân. Điều đó thể hiện sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh và các cấp, các ngành, được đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh tin tưởng./.

Bài và ảnh: Văn Trọng