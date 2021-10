Tác phẩm tham dự Giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ VI-2021

Đảng bộ Xuân Trường tập trung giải pháp phát triển Đảng trong các doanh nghiệp

Việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị - xã hội của một bộ phận người lao động, mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ở Đảng bộ huyện Xuân Trường vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường trao đổi về phương hướng phát triển Đảng trong chi bộ với lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước sạch Hoàng Gia 2, xã Xuân Ninh. Ảnh: Hoàng Tuấn

Trên địa bàn huyện Xuân Trường hiện có gần 400 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động; trong đó riêng 4 cụm công nghiệp tập trung với tổng diện tích 52ha, đã thu hút hơn 50 doanh nghiệp đầu tư. Phần lớn các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, đăng ký hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực may mặc, thương mại và dịch vụ, cơ khí, nước sạch, vệ sinh môi trường… Gần 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, chưa thực hiện đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Số lượng doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Đảng vẫn còn chưa cao, số lượng đảng viên chưa nhiều. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên, trong đó nhiều chủ doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng công tác phát triển Đảng; người lao động trong doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập, chưa có động cơ phấn đấu trở thành đảng viên. Sự biến động thường xuyên về nguồn lao động của các doanh nghiệp cũng là trở ngại lớn cho công tác phát triển Đảng. Một số chủ doanh nghiệp liên doanh trên địa bàn thường xuyên không có mặt tại nơi đặt trụ sở nên việc thẩm tra kết luận hồ sơ lý lịch, nhất là mối quan hệ của đối tượng gặp nhiều khó khăn. Chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp chưa cao, vai trò lãnh đạo còn mờ nhạt. Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân ít đảng viên, nền nếp sinh hoạt chi bộ không đồng đều, chất lượng thấp; chưa chú ý tạo nguồn kết nạp đảng viên; kinh phí hoạt động của tổ chức Đảng hạn hẹp. Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc là doanh nghiệp lớn của huyện, Chi bộ được thành lập từ năm 2011. Từ 6 đảng viên ban đầu, đến nay, chi bộ công ty đã có 27 đảng viên, trong đó có 23 đảng viên trực tiếp sản xuất trong tổng số gần 180 lao động. Đồng chí Bùi Quang Huân, Phó Bí thư chi bộ Công ty cho biết: Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công ty gần như ngừng hoạt động, bởi mặt hàng cơ khí không phải là hàng hóa thiết yếu. Trong 2 tháng gần đây, do Công ty tạm ngừng sản xuất nên nhiều công nhân của Công ty phải ngừng việc, trong đó có cả đảng viên đã đi tìm việc làm khác tạm thời. Điều đó cũng ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt và chất lượng của chi bộ Đảng. Hai năm liền chi bộ không xét cử được quần chúng tham gia bồi dưỡng đối tượng đảng và kết nạp đảng viên mới.

Trước thực trạng trên, thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 23-5-2019 của Ban TVTU về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện việc tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn. Theo đó, với mục tiêu xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện cũng đã tổ chức quán triệt đầy đủ, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị. Việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các tổ chức đoàn thể và phù hợp với điều kiện của từng loại hình doanh nghiệp. Với cách làm phù hợp, đảm bảo đúng quy định, đến nay công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp ở huyện Xuân Trường đã có bước chuyển mới. Năm 2020, huyện đã thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Hoàng Gia 2 có 6 đảng viên trực thuộc Huyện ủy, nâng tổng số lên 4 tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp trong toàn huyện. Đồng chí Hoàng Đức Hinh, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cho biết: “Công ty xác định muốn phát triển thì điều quan trọng nhất phải có tổ chức Đảng, nắm bắt được chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để quán triệt, triển khai trong đơn vị. Khi có tổ chức Đảng thì cán bộ, đảng viên tập trung xây dựng chi bộ Đảng, lãnh đạo Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo đà cho doanh nghiệp ngày càng phát triển”. Có tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Công ty đang từng bước phát triển cả về chất và lượng. Công ty đã đầu tư công nghệ Lamella (sử dụng tấm lắng Lamella là một giải pháp tiết kiệm cho các nhà máy nước uống và nước thải để nâng cao năng suất xử lý nước, giảm thiểu lắp đặt hệ thống mới, nâng cao chất lượng nước và giảm chi phí vận hành) của Nhật Bản và các thiết bị nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch, đảm bảo chất lượng cấp nước cho xã Xuân Ninh và các địa phương lân cận với công suất 1.000-1.100m3/ngày đêm. Dự kiến đến đầu năm 2022, Công ty nâng công suất cung cấp lên 4.000m3/ngày đêm, đạt 30% so với công suất thiết kế 12 nghìn m3/ngày đêm. Từ khi thành lập tháng (12-2020) đến nay, chi bộ đã cử 4 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng đảng; dự kiến sẽ tổ chức kết nạp 3 đảng viên mới trong năm 2022.

Chi bộ Xí nghiệp chế biến thủy sản Xuân Thủy có 18 đảng viên trong tổng số gần 120 lao động. Những năm trước, do điều kiện sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng của đơn vị. Từ tháng 8-2020 đến nay, với việc phát huy vai trò của tổ chức đảng, Ban giám đốc Xí nghiệp đã thay đổi tư duy để phát triển sản xuất. Trong đó, chi bộ xác định rõ vai trò chỉ đạo sản xuất, tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng để ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; đầu tư mua mới thiết bị cấp đông; “xốc lại tinh thần” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân. Đồng chí Lại Văn Tiến, Giám đốc kiêm Bí thư chi bộ Xí nghiệp cho biết: “Để thực hiện nhiệm vụ, đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, thay đổi tư duy, từ đó đưa ra định hướng, phương án, kế hoạch và đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh nhằm đưa xí nghiệp hoạt động ổn định trở lại. Bước đầu, Ban chi ủy và Ban giám đốc Xí nghiệp đã xác định lại hướng đi, cách làm để tạo hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập của người lao động”. Với cách làm phù hợp, từ thua lỗ, qua báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của Xí nghiệp đã tăng, ước đạt cả năm trên 20 tỷ đồng; bình quân thu nhập của người lao động tăng từ 4 triệu lên 6-7 triệu đồng/người/tháng. Cuộc sống đảm bảo, người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân” huyện Xuân Trường cho biết, để phát huy kết quả phát triển đảng trong doanh nghiệp, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị kinh tế tư nhân. Giáo dục, động viên người lao động tích cực tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội và phấn đấu trở thành đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, nắm chắc số lượng, đánh giá kỹ thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, đề ra giải pháp cụ thể để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Hướng dẫn tổ chức đảng tại doanh nghiệp xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, trong đó quy định rõ việc tổ chức đảng tham gia xây dựng, phát triển doanh nghiệp và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để tổ chức đảng hoạt động. Phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của người lao động. Xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở giáo dục, y tế ngoài khu vực Nhà nước, phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thường xuyên tuyên truyền, vận động bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng, nhất là chủ doanh nghiệp, người trong bộ máy quản lý và ban chấp hành các đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; rà soát quy mô, số lượng doanh nghiệp, số lượng tổ chức đảng và đảng viên trong từng doanh nghiệp để xây dựng mô hình tổ chức đảng phù hợp./.

Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường