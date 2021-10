Đảng bộ và nhân dân Nam Định học tập và làm theo tấm gương đồng chí Lê Đức Thọ

LTS: Như tin đã đưa, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10-10-1911 - 10-10-2021), chiều ngày 7-10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Đức Thọ - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”. Tại Hội thảo đã có 8 bài phát biểu tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo các ngành và của tỉnh Nam Định. Báo Nam Định Điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu tham luận của đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội thảo.

Đảng bộ và nhân dân Nam Định học tập và làm theo tấm gương đồng chí Lê Đức Thọ

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ,

Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh!

- Kính thưa các quý vị đại biểu, các nhà khoa học!

- Kính thưa đại diện gia đình đồng chí Lê Đức Thọ!

Hôm nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nam Định Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Lê Đức Thọ - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”; Dự hội thảo, được sự cho phép của các đồng chí chủ trì, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy Nam Định, tôi phát biểu tham luận với nội dung “Đảng bộ và Nhân dân Nam Định học tập và làm theo tấm gương đồng chí Lê Đức Thọ”. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Nam Định là tỉnh duyên hải phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, vùng đất có lịch sử lâu đời, giàu truyền thống văn hóa. Trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, thiên nhiên, hào khí quê hương và sức người bao thế hệ đã tích tụ, hun đúc nên một vùng “địa linh nhân kiệt”, một truyền thống tự cường, văn hiến, yêu nước và cách mạng… Những truyền thống ấy của người Nam Định đã góp phần tạo dựng nền văn minh sông Hồng rực rỡ. Nam Định cũng là nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài, danh tướng, danh nhân kiệt xuất và nhiều chiến sĩ cách mạng tiền bối, nhiều nhà lãnh đạo cách mạng xuất sắc của Đảng, trong đó có đồng chí Lê Đức Thọ.

Đồng chí Lê Đức Thọ tên thật là Phan Đình Khải, với tên gọi thân thương Anh Sáu Thọ, xuất thân trong một gia đình yêu nước tại làng Địch Lễ, tổng Đông Phù, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (nay là thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) - vùng đất văn hiến, giàu truyền thống đấu tranh yêu nước và chống giặc ngoại xâm. Thân phụ của đồng chí là cụ Phan Đình Quế, thủa nhỏ, ông theo cha học Hán tự, sau này ông được nhân dân bầu làm Chánh hương hội ở xã. Thân mẫu là bà Đinh Thị Hoàng - một người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, chịu thương chịu khó. Chồng mất sớm một mình tần tảo, lam lũ nuôi dạy 8 người con. Khi trưởng thành, các con của ông bà đều tham gia hoạt động cách mạng và phục vụ cách mạng. Đặc biệt trong số 8 người con thì ba người: Phan Đình Khải (tức đồng chí Lê Đức Thọ), Phan Đình Dinh (tức đồng chí Đinh Đức Thiện), Phan Đình Đống (tức đồng chí Mai Chí Thọ) là Ủy viên Trung ương Đảng, trong đó đồng chí Lê Đức Thọ, đồng chí Mai Chí Thọ là Ủy viên Bộ Chính trị và đều được Đảng phân công giữ những cương vị trọng trách lớn của Đảng và Nhà nước. Những nét đẹp truyền thống của gia đình đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, trí tuệ, nhân cách của đồng chí Phan Đình Khải.

Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lược, tuổi ấu thơ đồng chí đã tận mắt chứng kiến cảnh lầm than cơ cực của người lao động nghèo khổ, những bất công tủi nhục của người dân mất nước, nhen nhóm trong con người đồng chí tình nhân ái, lòng yêu nước và ý chí căm thù kẻ áp bức, bóc lột; được tiếp thu truyền thống quê hương, gia đình, dòng họ, đồng chí đã giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ được mở đầu bằng sự kiện vào năm 1926; khi đó đồng chí vừa tròn 15 tuổi, đang theo học tại trường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tham gia cuộc vận động đòi thực dân Pháp ân xá cho chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, đồng chí đã hòa mình vào phong trào đấu tranh yêu nước của học sinh, tích cực tham gia các hoạt động bãi khóa đòi để tang nhà chí sỹ yêu nước Phan Chu Trinh. Năm 1928, đồng chí được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và trở thành một nhân tố tích cực của trường tiểu học Cửa Bắc. Vừa tròn 18 tuổi, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng và trở thành một trong những đảng viên cộng sản đầu tiên của Đảng bộ Nam Định. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động của đồng chí Lê Đức Thọ.

Đồng chí Lê Đức Thọ thuộc lớp cán bộ tiền bối của Đảng. Trải qua quá trình hoạt động cách mạng gian khổ, kiên cương, với nhiều cương vị công tác khác nhau và nhiều địa bàn hoạt động khác nhau, đồng chí luôn thể hiện rõ là một nhà hoạt động chính trị giàu kinh nghiệm và có tài năng về nhiều mặt. Đồng chí thường được Đảng, Bác Hồ giao những nhiệm vụ quan trọng, điều đến những nơi, những lúc và ở những lĩnh vực công tác có tính quyết định của cách mạng.

64 năm hoạt động cách mạng lâu dài, gian khổ, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem hết tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Đảng ta đã khẳng định: Tấm gương về lòng trung thành tận tụy với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân, tinh thần cách mạng dũng cảm, kiên cương, bất khuất, đức tính cần kiệm liêm chính và tình thương đối với cán bộ của đồng chí Lê Đức Thọ được toàn Đảng, toàn dân ta thương yêu và kính trọng. Đồng chí xứng đáng là “Một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, và xứng đáng với những “công trạng to lớn vì Đảng, vì dân” mà Đại hội lần thứ VI đã tuyên dương.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Nam Định tự hào là mảnh đất quê hương đã sinh ra đồng chí Lê Đức Thọ, người chiên sỹ Cộng sản kiên cường, mẫu mực; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ thủa thanh niên ra đi làm cách mạng cho đến khi trở thành nhà lãnh đạo giữ nhiều trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước, do điều kiện công tác, đồng chí không có nhiều dịp về thăm quê hương, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, đồng chí vẫn dành cho quê hương những tình cảm sâu nặng. Những lần về thăm, đồng chí luôn để lại cho Đảng bộ và Nhân dân Nam Định ấn tượng khó phai về tình cảm thắm thiết sâu sắc của một người con xa quê. Lần nào cũng vậv, đồng chí luôn dành thời gian lắng nghe, tìm hiểu thực tiễn đời sống nhân dân, về sự phát triển của tỉnh Nam Định và có ý kiến động viên, chỉ đạo. Trong một lần về thăm, nói chuyện với cán bộ và nhân dân thôn Địch Lễ, đồng chí giãi bày tình cảm của mình: “Tôi muốn về thăm quê hương lắm nhưng còn bận nhiều công việc của đất nước, nên không thể thường xuyên về thăm quê được. Xin bà con hãy thông cảm cho tôi”.

Năm 1963, đồng chí Lê Đức Thọ cùng với Bác Hồ và đồng chí Lê Văn Lương về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ IV, đồng chí căn dặn: “Các đồng chí và nhân dân Nam Định đấu tranh cách mạng rất anh dũng. Chúng ta đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà, chúng ta cần phải dũng cảm tiến lên để giành những thắng lợi cách mạng to lớn hơn nữa”. Những lời căn dặn, chỉ đạo, cổ vũ của đồng chí cho tới nay vẫn mang tính thời sự, vẫn là những yêu cầu cấp thiết và là nguồn động viên to lớn khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Nam Định phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Là một tỉnh, một Đảng bộ giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, quê hương, Đảng bộ và nhân dân Nam Định luôn tự hào và vinh dự vì nơi đây đã có bao lớp người chiến sĩ cách mạng kiên cường đi theo tiếng gọi của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa Mác - Lênin, của Đảng và Bác Hồ kính yêu; anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình vì độc lập tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa quốc tế cộng sản cao cả và vì quê hương Nam Định thân yêu; trong những lớp người đó, có nhiều đồng chí đã trở thành những nhà hoạt động cách mạng tiêu biểu, những nhà lành đạo tài năng, kiệt xuất của Đảng và Nhà nước ta, những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tiêu biểu là đồng chí Trường Chinh, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Đức Thọ, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối khác. Cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của các đồng chí làm rạng danh cho quê hương, đất nước, là những tấm sương sáng để Đảng bộ và nhân dân Nam Định học tập và noi theo.

Phát huy truyền thống hào hùng của quê hương, với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của nhiều thế hệ, nhiều nhiệm kỳ, mặc dù phải vượt qua nhiều khó khăn và còn không ít những hạn chế, tồn tại do chủ quan và khách quan, song với tinh thần quyết tâm và phấn đấu không ngừng, tỉnh Nam Định đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, quy mô nền kinh tế được mở rộng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm gần đây đạt 7,9%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay, công nghiệp và dịch vụ đã chiếm tỷ trọng trên 82% trong cơ cấu kinh tế; tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống còn 18%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt những thành tựu nổi bật, Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên cả nước hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Huyện Hải Hậu tiếp tục được Trung ương chọn là một trong bốn huyện xây dựng mô hình điểm huyện NTM kiểu mẫu. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, góp phần cải thiện vị thế địa kinh tế, tạo diện mạo mới tác động lâu dài tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình và Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định.

Bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, Nam Định còn đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh tiếp tục được đầu tư cả bề rộng, chiều sâu. Quy mô giáo dục được mở rộng, chất lượng giáo dục ở các cấp học, ngành học không ngừng được nâng cao; 27 năm liên tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Mạng lưới y tế cơ sở đã đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khám, chữa và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh, đều khắp, thu hút được sự đồng tình tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đã được công nhận là di tích quốc gia, trong đó Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao hơn; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ, mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới ngày càng được tăng cường... Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 lan rộng và bùng phát trên toàn cầu, tỉnh đã triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch không để dịch bệnh lây lan; hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Những kết quả trên tuy mới chỉ là bước đầu, song rất đáng tự hào, là những tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là quê hương đồng chí Lê Đức Thọ - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng.

Học tập và phát huy tinh thần cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ và các bậc lãnh đạo cách mạng tiền bối, phát huy truyền thống quê hương, trong chặng đường sắp tới, Đảng bộ và nhân dân Nam Định đang quyết tâm đổi mới vươn lên, với phương hướng, mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra là: Tiếp tục khơi dậy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vừng. Tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghiệp, công nghệ cao có nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Tăng cường khai thác tiềm năng thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh tế động lực phía Nam của tỉnh. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Hội thảo khoa học về đồng chí Lê Đức Thọ là dịp để chúng ta tôn vinh, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định, đồng thời cũng hiểu đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những phẩm chất cao đẹp, ý chí kiên cường của người chiến sỹ cộng sản mà cả cuộc đời mình đã dành cho đất nước, nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định nguvện chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng Nam Định ngày càng phát triển, xứng đáng là quê hương của đồng chí Lê Đức Thọ, góp phẩn cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, theo hướng hiện đại vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cuối cùng, một lần nữa tôi gửi lời chúc tới các quý vị đại biểu, các nhà khoa học cùng gia đình đồng chí Lê Đức Thọ lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn!