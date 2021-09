Kỷ NIệM 76 NĂM CÁCH MạNG THÁNG TÁM VÀ QUốC KHÁNH 2-9

Thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng” những ngày qua các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện thành công “mục tiêu kép”, kiểm soát dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh tại Lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi tỉnh năm học 2020-2021.

Đồng chí Lê Văn Thỏa, Bí thư Đảng ủy xã Hải Trung (Hải Hậu) cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đảng bộ xã Hải Trung phát động đợt thi đua “Tháng cao điểm phòng, chống dịch COVID-19”, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, trọng tâm là lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cả hệ thống chính trị, nhân dân 19 xóm xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm hàng đầu với tinh thần là phải quyết tâm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Xã đã thành lập 84 tổ COVID cộng đồng ở 19 xóm đội với 252 thành viên tham gia; triển khai ký cam kết toàn dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với 3.317 hộ gia đình. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền ngày 3 buổi trên hệ thống truyền thanh xã, kịp thời chuyển tải các văn bản chỉ đạo của các cấp, hướng dẫn của ngành y tế về các biện pháp phòng chống dịch để nhân dân hiểu, chủ động tự giác thực hiện. Triển khai nghiêm công tác rà soát danh sách công dân từ vùng dịch trở về địa phương, hướng dẫn công dân làm thủ tục khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định. Từ ngày 22-7-2021 đến nay, xã Hải Trung có 335 công dân trở về từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã tiến hành treo biển báo phòng chống dịch tại nhà các gia đình có người thực hiện cách ly y tế; yêu cầu tuyệt đối không được ra khỏi nhà trong 14 ngày; Tổ COVID cộng đồng kiểm tra, giám sát 24/24 giờ hàng ngày; tiến hành đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Công tác phòng chống dịch ở các trụ sở, cơ quan, trường học, thôn xóm được chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Ý thức của người dân trong phòng chống dịch được nâng lên, nhất là trong tổ chức đám cưới, đám tang; một số đám cưới đã hoãn tổ chức, đám ma không có các đoàn ở xa về thăm viếng. Đồng thời vừa đảm bảo phòng chống dịch xã vừa phát động phong trào thi đua xây dựng xóm nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tháng 8-2021, Hải Trung là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Hải Hậu được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Tại Nam Trực, những ngày cuối tháng 8-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh; BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận, quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện ủy, UBND huyện phát động phong trào thi đua sâu rộng gắn với nhiệm vụ trọng tâm triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Nam Trực, giai đoạn 2021-2022 theo Thông báo số 280-TB/TU về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022 của Ban TVTU. Qua rà soát, toàn huyện có 397 thôn xóm, tổ dân phố; theo quy định, huyện có 222 thôn, xóm, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn phải thực hiện sáp nhập và 142 thôn, xóm, tổ dân phố thuộc nhóm khuyến khích sáp nhập. Việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố để đảm bảo quy mô số hộ gia đình theo quy định và tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ ở cơ sở; đồng thời tạo thuận lợi để các thôn xóm, tổ dân phố củng cố, xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa. Đây là nhiệm vụ lớn, thời gian triển khai không nhiều, có phạm vi rộng liên quan đến hầu hết các xã, thị trấn, tác động đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở và nhiều người dân, đòi hỏi có sự vào cuộc quyết liệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản của cả hệ thống chính trị, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trực yêu cầu các cấp, các ngành cần vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện kiên quyết, nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ về chủ trương, quy định của Trung ương, của tỉnh. Tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở địa bàn sáp nhập để tạo sự đồng thuận. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội; tuyên truyền, vận động hội viên để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện, để các thôn xóm, tổ dân phố đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1-1-2022.

Trong những ngày này, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập thành phố Nam Định, cùng với công tác phòng chống dịch COVID-19, các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ thành phố triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ Công ty cổ phần Môi trường, Công ty cổ phần Công trình Đô thị có các biện pháp cụ thể tăng năng suất lao động và nâng cao ý thức lao động của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Đảng bộ Công ty cổ phần kinh doanh Nước sạch phát động phong trào tham gia tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm được đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia. Các chi bộ tổ dân phố, các khu dân cư có nhiều cách làm hay vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị”. Đồng chí Phạm Duy Hưng, TUV, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết: 7 tháng đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thành ủy, UBND thành phố đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý 7 tháng ước đạt 8.393,8 tỷ đồng, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách ước đạt 1.712.819 triệu đồng, trong đó thu từ kinh tế trên địa bàn ước thu 1.119.933 triệu đồng, đạt 47% dự toán tỉnh, 47% dự toán thành phố và bằng 100% so với cùng kỳ. Ước chi 439.356 triệu đồng trong đó, đạt 62% dự toán thành phố và bằng 92% so với cùng kỳ. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo. Chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính; chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của thành phố được UBND tỉnh chấm điểm đứng thứ nhất trong 10 huyện, thành phố. Đặc biệt, thành phố Nam Định vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Có được kết quả này là nhờ sự đồng lòng nhất trí, quyết tâm cao của các ngành, các cấp, các địa phương và sự ủng hộ cao của nhân dân toàn thành phố; sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, chủ động, kịp thời, đáp ứng đúng nhu cầu của thực tiễn.

Ngày 10-8, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 28 phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, trong đó nêu rõ: các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với “mục tiêu kép“ theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân. Các phong trào thi đua phát động bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh” do Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V phát động. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững./.

Bài và ảnh: Việt Thắng