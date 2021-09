Kỷ NIệM 76 NĂM CÁCH MạNG THÁNG TÁM VÀ QUốC KHÁNH 2-9

Ðảng bộ Nam Dương học và làm theo Bác

Về xã Nam Dương (Nam Trực) vào dịp kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đi trên các trục đường liên xã, liên thôn qua các thôn Trung Hòa, Đông Đầm, Tây Đầm, Thi Châu A, Chiền A... được trải nhựa, bê tông phẳng lì; nhà tầng khang trang nối tiếp nhau san sát, cờ đỏ sao vàng rực rỡ mới cảm nhận được niềm vui của cán bộ, đảng viên và nhân dân qua 3 năm đồng sức, đồng lòng, đóng góp sức người, sức của hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đó cũng là thành quả của Đảng bộ xã qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đường Đông A (thành phố Nam Định) trang hoàng mừng ngày Quốc khánh. Ảnh: Viết Dư

Đồng chí Đoàn Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Nam Dương cho biết: “Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy xã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương, nhất là trong thời điểm xã đang xây dựng NTM nâng cao và phòng chống dịch COVID-19”. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các chi bộ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của xã. Nổi bật là trong xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, Đảng ủy xã phát động cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực đi đầu trong xây dựng NTM nâng cao, để mọi người dân học tập, làm theo. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM nâng cao ở địa phương, Đảng ủy xã phân công các đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, UBND xã có cơ chế hỗ trợ cho các thôn từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng để hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao. Bám sát nghị quyết xây dựng NTM của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các tiêu chí; đồng thời vận động gia đình, người thân và nhân dân cùng tham gia. Sau 3 năm triển khai thực hiện xã Nam Dương đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM nâng cao. Trong đó, nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển, nâng mức thu nhập của người dân tăng 1,22 lần so với năm 2018; sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, liên kết và tiêu thụ sản phẩm; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc diện bảo trợ xã hội đã giảm từ 0,47% (năm 2018) xuống còn 0,1% (năm 2020). Xã đã hoàn thành trải nhựa hoặc bê tông hóa 6km đường trục xã, liên xã; 6,32km đường trục nội đồng; 100% các dong ngõ xóm đã được bê tông hóa; 100% nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; 100% trường học các cấp đã đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia xanh - sạch - đẹp. Cả 14 xóm đạt chuẩn xóm văn hóa và 9/14 xóm đạt chuẩn xóm văn hóa 5 năm liền. Cảnh quan môi trường của xã thường xuyên bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp; Đảng bộ xã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với những chuyển biến quan trọng trong xây dựng NTM nâng cao, hiện nay, việc học tập và làm theo Bác ở Nam Dương đang được gắn với tinh thần chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, xã đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; các thôn thành lập các tiểu ban phòng, chống dịch COVID-19 ở từng địa bàn dân cư và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên phụ trách từng khu vực, địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Bí thư Chi bộ thôn Chiền A cho biết: “Tiểu ban phòng chống dịch COVID-19 của thôn đang tích cực thực hiện các công việc phòng, chống dịch bài bản hàng ngày, để cùng với cả hệ thống chính trị trong xã quyết liệt ngăn ngừa dịch bệnh. Hàng ngày, loa truyền thanh của xã tiếp sóng phát 2 lần vào buổi trưa, tối nhằm tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để nhân dân trong thôn tuân thủ, chấp hành; đồng thời chủ động trực 24/24 giờ để nắm bắt, phát hiện tình hình người dân đi về từ vùng dịch, yêu cầu họ khai báo y tế, tổ chức giám sát các trường hợp cách ly tại nhà. Từ khi dịch bùng phát lần thứ ba (tháng 4-2021) đến nay, thôn đã nắm bắt thống kê, lập danh sách 9 trường hợp về từ các địa phương khác để hướng dẫn khai báo y tế, cách ly và thực hiện tốt “thông điệp 5K” của Bộ Y tế”. Cùng với thôn Chiền A, ở 14 địa bàn dân cư trong xã cũng chủ động, quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của cấp trên và vận dụng ở địa phương mình. Đến nay xã Nam Dương đã nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân, bảo đảm an toàn sức khỏe người dân từ vùng dịch trở về và không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Với việc chỉ đạo, định hướng học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, Đảng ủy xã Nam Dương đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng thành công NTM nâng cao.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Nam Dương tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, chú trọng giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm tại các thôn xóm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trọng tâm là kiểm tra, giám sát nội dung cam kết hàng năm; đồng thời kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Văn Trọng