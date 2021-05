Học tập và làm theo Bác ở một xã vùng chân sóng

Đảng bộ xã Hải Đông (Hải Hậu) hiện có 14 chi bộ với 250 đảng viên; trong đó 9 chi bộ xóm và 5 chi bộ cơ quan, trường học. Những năm qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong 5 năm liền (từ 2016 đến 2020), Đảng bộ xã Hải Đông đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; chính quyền được công nhận vững mạnh; các đoàn thể đạt tiên tiến xuất sắc.

Nông thôn mới xã Hải Đông (Hải Hậu).

Trong 5 năm qua, công tác quán triệt Chỉ thị 05 và học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm được Đảng ủy xã triển khai bằng nhiều cách thức phù hợp, thường xuyên thu hút trên 90% đảng viên tham gia. Công tác quán triệt chỉ thị còn được Hải Đông lựa chọn, lồng ghép vào các cuộc họp BCH Đảng bộ xã mở rộng đến trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, chi ủy thuộc 14 chi bộ; tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân thông qua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, trên hệ thống đài truyền thanh. Việc xây dựng kế hoạch, dự thảo hướng dẫn các nội dung triển khai Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng ủy xã tiến hành thường xuyên từng bước nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên. Đảng viên tham gia sinh hoạt, học tập nền nếp; cán bộ, đảng viên làm việc đảm bảo giờ giấc, tác phong công tác, thái độ phục vụ nhân dân.

Điểm nổi bật trong học tập và làm theo Bác ở Hải Đông là cán bộ, đảng viên luôn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đảng ủy xã đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện “Không làm cỗ chia phần, không ăn cỗ lấy phần” trong các đám cưới; vòng hoa, bó hoa, lễ phẩm luân chuyển trong các đám hiếu đã giảm thiểu tối đa chi phí, chống lãng phí cho người dân. Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng vùng sản xuất giống liên kết với Công ty Giống lúa Thái Bình, cho hiệu quả kinh tế cao. Do chủ động nguồn giống, năm 2018 Hải Đông đưa vào gieo cấy 35ha giống lúa TBR225, giá trị thu nhập cao hơn lúa thường từ 700 nghìn đồng đến 800 nghìn đồng/sào/vụ. Từ năm 2020 đến nay xã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp, nhân rộng mô hình máy cấy, mạ khay đạt 60% diện tích, giúp giảm chi phí trong sản xuất, duy trì vùng lúa giống TBR225 với diện tích trên 60ha, sản lượng đạt trên 700 tấn, giá trị tăng thêm so với lúa thường trên 1 tỷ đồng. Trong xây dựng NTM, xây dựng đường giao thông nội đồng, đường điện chiếu sáng, xã xác định nhân dân làm chủ trực tiếp trong xây dựng, quản lý công trình. Vì vậy, Hải Đông đã huy động được sức đóng góp lớn, nhân dân đồng thuận trong xây dựng NTM. Năm 2019, xóm Tây Cát và xóm Đông Châu đạt xóm NTM kiểu mẫu. Năm 2020, cả 7 xóm còn lại được công nhân xóm NTM kiểu mẫu; xã đạt NTM nâng cao cấp tỉnh. Qua xây dựng NTM đã phát huy sức dân, đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, 100% các tuyến đường đều có điện chiếu sáng, cột đúc, đèn led; kè kiên cố hóa kênh mương. Hệ thống trạm y tế, các trường THCS, tiểu học được đầu tư nâng cấp, xây dựng đồng bộ, giữ vững chuẩn quốc gia, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn… khuôn viên nhà cửa của nhân dân gọn gàng, sạch đẹp. Bộ mặt nông thôn Hải Đông ngày càng khởi sắc... Trong phong trào xây dựng NTM mới nâng cao, kiểu mẫu đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như xóm: Đông Châu, Tây Cát. Đoàn Thanh niên xã duy trì phong trào vệ sinh môi trường biển, trồng cây bóng mát, dòng sông không rác thải…, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Hội Nông dân xã đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng, triển khai đề án thu gom rác thải cứng. Hội Cựu chiến binh xã xây dựng gia đình hội viên gương mẫu, xây dựng tủ sách pháp luật, khuôn viên nhà văn hóa và chỉnh trang khuân viên gia đình theo tiêu chí xây dựng NTM. Hội Phụ nữ với phong trào đường hoa, tuyến đường do Hội Phụ nữ tự quản.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo động lực cho cán bộ, đảng viên xã Hải Đông nỗ lực phấn đấu, tạo ý thức, tự giác vươn lên tu dưỡng, giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống trong công tác, giao tiếp với nhân dân. Chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên, đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua xây dựng xã ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu