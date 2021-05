Sẵn sàng cho ngày hội lớn!

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng tiến độ, quy định và chất lượng. Cử tri các địa phương trong tỉnh đang hồ hởi, phấn khởi sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, các khu trung tâm, các điểm bầu cử ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều rực rỡ cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu và rộn tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, việc triển khai các công việc chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã được tiến hành khẩn trương, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, dân chủ, công khai và đúng luật. Quá trình triển khai đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ các cấp. Đến thời điểm này các địa phương đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23-5-2021.

Đường Trần Hưng Đạo kéo dài (thành phố Nam Định). Ảnh: Viết Dư

Cuộc bầu cử lần này tỉnh ta có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng được bầu 8 đại biểu, với 14 người ứng cử. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 18 đơn vị, bầu 61 đại biểu, với số lượng 104 người ứng cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng luật định. Toàn tỉnh đã lập và công bố danh sách 586 người ứng cử HĐND cấp huyện để bầu 351 đại biểu và 9.620 người ứng cử HĐND cấp xã để bầu 5.703 đại biểu. Danh sách 1.503.004 cử tri trong tỉnh đã được niêm yết công khai tại trụ sở 226 xã, phường, thị trấn và ở 1.698 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. Các huyện, thành phố đã chuẩn bị xong các hòm phiếu phục vụ bầu cử, bao gồm 1.698 hòm phiếu chính, 1.698 hòm phiếu phụ và số hòm phiếu phụ để dự phòng sử dụng trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bầu cử, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đều được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết triệt để để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Trong đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong bầu cử được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành hướng dẫn về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Ủy ban Bầu cử các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn mới nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Tại 1.698 khu vực bỏ phiếu đều được bố trí trang, thiết bị cho việc thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch như máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, găng tay, hóa chất để phun khử khuẩn và bố trí phòng cách ly tạm thời đối với những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở... Các phòng bỏ phiếu đều bố trí lối vào, lối ra riêng biệt đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri đi bầu cử cũng như thành viên tổ bầu cử. Đặc biệt, công tác chuẩn bị an toàn phòng chống dịch phục vụ cuộc bầu cử tại 3 cơ sở cách ly của tỉnh và 4 cơ sở cách ly thuộc các huyện Ý Yên, Giao Thủy, Trực Ninh đang thực hiện cách ly tập trung cho gần 500 trường hợp, bảo đảm thực hiện nghiêm ngặt, chu đáo, đúng quy định. Đồng chí Trần Nam Ngọc, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Nam Vân (thành phố Nam Định) cho biết: Khu cách ly tập trung của Trung đoàn 180 (Bộ CHQS tỉnh) nằm trên địa bàn xã, hiện đang cách ly 60 trường hợp liên quan đến dịch COVID-19. Để cử tri bị cách ly thực hiện quyền bầu cử, UBND xã đã phối hợp với chính quyền các địa phương có người bị cách ly lập danh sách cử tri; cung cấp đầy đủ tài liệu về bầu cử, phòng chống dịch COVID-19 cho Trung đoàn 180 tuyên truyền tới người bị cách ly hiểu và thực hiện. Đồng thời tăng cường nhân lực, trang thiết bị y tế cho Tổ bầu cử số 4 (nơi có khu cách ly) thực hiện các phần việc theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử tỉnh trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích yêu cầu của đợt bầu cử lần này và trách nhiệm của công dân đối với việc tham gia công tác bầu cử cũng được tiến hành tích cực. Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tỉnh đã chỉ đạo các thành viên, các địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn, thông qua các cuộc họp dân ở tổ dân phố, thôn xóm để thông tin đến cử tri về ngày bầu cử, danh sách, tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Ông Trần Minh Phúc, phố Hải Đông, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng) cho biết: “Là cử tri, tôi nhận thức rõ việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ vô cùng quan trọng để lựa chọn ra những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất ở Trung ương và địa phương. Với kinh nghiệm nhiều lần đi bầu cử, tôi vận động con cháu và nhân dân trong tổ dân phố phải tham gia bầu cử đầy đủ và nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp”.

Thành phố Nam Định, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cho ngày bầu cử. Dọc các tuyến phố lớn: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Lê Hồng Phong, Quang Trung, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Đông A… đến các ngõ phố như được khoác lên mình một diện mạo mới với rực rỡ cờ hoa, chào mừng ngày hội của toàn dân. Ủy ban Bầu cử thành phố phân công cán bộ liên tục đi kiểm tra tại các điểm bầu cử trong những ngày qua và tới sát ngày bầu cử. Trong ngày 21-5, đồng loạt các tổ bầu cử hoàn thiện trang trí, khánh tiết để bàn giao cho các lực lượng an ninh bảo vệ, sẵn sàng phục vụ ngày bầu cử 23-5. Đồng chí Đoàn Xuân Thanh, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Nam Phong cho biết: Trên địa bàn xã có 44 ứng cử viên tham gia ứng cử HĐND xã tại 7 điểm bầu cử để bầu 26 đại biểu trúng cử. Đến nay, các tổ bầu cử đã hoàn thành việc phát thẻ cử tri; đóng dấu, bảo quản phiếu bầu cẩn thận; chuẩn bị kỹ hòm phiếu. Hiện tại, các tổ bầu cử đều hoàn thành trang trí, khánh tiết cho các điểm bầu cử; an ninh trật tự trên địa bàn được tăng cường bảo đảm. Còn tại tổ bầu cử số 10, phường Lộc Vượng được bố trí tại trụ sở Công an tỉnh phục vụ cho trên 1.000 cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ an ninh Công an tỉnh. Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trên các tòa nhà làm việc của trụ sở Công an tỉnh, hàng loạt băng rôn, khẩu hiệu cổ động cho ngày bầu cử đã được treo trang trọng, nổi bật. Khu vực hội trường được trang hoàng đẹp, sẵn sàng cho ngày bầu cử đang đến rất gần. Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10 cho biết: Xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Công an tỉnh đã chỉ đạo quán triệt, triển khai đầy đủ Luật Bầu cử, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Chỉ đạo triển khai tuyên truyền, phát động thi đua chào mừng ngày bầu cử. Tại điểm bầu cử, công tác trang trí, khánh tiết được thực hiện theo đúng quy định.

Hội đồng Bầu cử huyện Giao Thủy kiểm tra công tác chuẩn bị hòm phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử xã Giao Tiến. Ảnh: Hoàng Tuấn

Không khí của ngày hội non sông cũng sôi nổi ở các huyện ven biển của tỉnh. Ủy ban Bầu cử các địa phương đã chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để cử tri tham gia bầu cử. Đồng chí Đỗ Hải Điền, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Hải Hậu cho biết: Huyện có 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và 217 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với tổng số 222.333 cử tri. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Huyện đã tiếp nhận, cấp phát các loại tài liệu do Uỷ ban Bầu cử tỉnh cung cấp; đã tiếp nhận, bảo quản 11 con dấu của Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện và đã cấp đủ 34/34 con dấu Uỷ ban Bầu cử xã, thị trấn; 217 con dấu Ban Bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn; 217 con dấu tổ bầu cử và 217 con dấu đã bỏ phiếu. Toàn huyện đã chuẩn bị 651 hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ và hòm phiếu phụ dự phòng bằng các loại vật liệu chắc chắn như gỗ, tôn kẽm, nhôm kính loại tốt. Ngoài ra, các tài liệu, như: Phiếu bầu cử, danh sách và tóm tắt tiểu sử người ứng cử; cờ Tổ quốc, ảnh Bác, ma két… đã chuẩn bị đầy đủ và được niêm yết theo đúng quy định. Trong thời gian còn lại, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; tích cực vận động cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đầy đủ, đúng thời gian”.

Đến xã vùng chân sóng Bạch Long (Giao Thủy) những ngày này, đi trên tuyến đê biển trải tầm mắt qua những cánh đồng muối trắng là những ngôi biệt thự, nhà cao tầng, đường bê tông phẳng lỳ rợp cờ đỏ sao vàng cùng với băng rôn, khẩu hiệu bắt mắt; tiếng loa truyền thanh tuyên truyền về bầu cử vang khắp thôn xóm, tạo cảm nhận rõ không khí của ngày bầu cử đang đến rất gần. Đồng chí Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Long cho biết: Người dân địa phương sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và làm muối, trong đó nhiều hộ dân có tàu, thuyền ra biển hàng ngày. Do đó, trong công tác tuyên truyền về bầu cử, xã chú trọng nhất là thông qua hệ thống truyền thanh, gặp gỡ trực tiếp tại hộ gia đình, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng ban công tác Mặt trận, cán bộ các đoàn thể… để cử tri hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử và tham gia đi bỏ phiếu đầy đủ trong ngày bầu cử. Xã phấn đấu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian sớm nhất để ngày bầu cử 23-5 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Với sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất của Ủy ban Bầu cử các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, chắc chắn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra an toàn, đúng luật định, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên cả nước./.

Xuân Thu và Văn Trọng