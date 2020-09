Mặt trận Tổ quốc huyện Ý Yên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Ý Yên đã triển khai toàn diện và ngày càng hiệu quả việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng khối đại đoàn kết, góp phần tạo nên sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Nghề đúc đồng truyền thống ở thị trấn Lâm (Ý Yên).

MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động trong việc thực hiện công tác xây dựng chính quyền; tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện đã chủ động phối hợp tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội để tập hợp phản ánh, giúp các cấp ủy lãnh đạo các nhiệm vụ của địa phương phù hợp hơn, góp phần nâng cao uy tín của Đảng đối với nhân dân; duy trì hệ thống hòm thư góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân. MTTQ còn phối hợp tổ chức cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến với các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong các đợt kiểm điểm định kỳ hàng năm; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thực hiện Quy định 124 ngày 2-2-2018 của Bộ Chính trị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong huyện đã phát huy vai trò trong giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Xác định rõ vai trò của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền vững mạnh, MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn và Ban Công tác mặt trận khu dân cư còn tích cực phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần giảm thiểu tối đa các vi phạm xảy ra tại cộng đồng dân cư, qua đó, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Thông qua tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được đề cao và khẳng định rõ hơn; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ với các tầng lớp nhân dân ngày càng được gắn bó mật thiết. Nhờ đó, những năm qua, huyện Ý Yên đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,52%; giá trị sản xuất CN-TTCN, xây dựng năm 2020 ước đạt trên 11.400 tỷ đồng. Thế mạnh kinh tế làng nghề (đúc đồng, gỗ mỹ nghệ, sơn mài...) của huyện được phát huy mạnh mẽ. Sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 150 nghìn tấn; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,83%. Huyện đã triển khai có hiệu quả các Dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung ở các xã, thị trấn, góp phần tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), nhân dân tích cực, đồng lòng đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất làm đường với tổng kinh phí trên 820 tỷ đồng, góp phần làm cho diện mạo nông thôn, cảnh quan môi trường, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong huyện được cải thiện rõ rệt. Huyện Ý Yên đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, về đích sớm gần 2 năm so với mục tiêu đề ra, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã có nhiều đổi mới, trong đó bộ máy tổ chức được quan tâm củng cố, kiện toàn và sắp xếp phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đến nay, Đảng bộ huyện có 77 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với 36 đảng bộ và 41 chi bộ trực thuộc và 597 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Bình quân hàng năm có 92,4% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 91%.

Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Ý Yên tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc “MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức Đảng, hiệu quả hiệu lực quản lý của Nhà nước, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Bài và ảnh: Lam Hồng