Tập trung các nguồn lực, xây dựng và phát triển thành phố Nam Định xứng đáng với vị thế trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng

Phát biểu của đồng chí ĐOÀN HỒNG PHONG,

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tại Đại hội

Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh,

Kính thưa các vị đại biểu khách quý; Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, chúng ta vui mừng về dự Đại hội Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Đại hội Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII có ý nghĩa rất quan trọng bởi thành phố Nam Định không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh mà còn là trung tâm sinh hoạt của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ. Mọi hoạt động và các sự kiện lớn, nhất là đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi, tham gia của các đồng chí và mọi tầng lớp nhân dân. Qua nghe các báo cáo trình Đại hội; thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, quân và dân thành phố Nam Định đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; điểm nổi bật là:

1. Về kinh tế, xã hội: 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có những chỉ tiêu đạt mức cao hơn bình quân của tỉnh như: Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 13,2%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,8%/năm; giá trị xuất khẩu đạt gần 1.300 triệu USD, chiếm gần 60% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Trong 5 năm, thành phố đã thành lập mới gần 1.300 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp đến nay lên gần 3.000 doanh nghiệp, chiếm khoảng 1/3 tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh. Tổng nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển đạt trên 43 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng vốn đầu tư xã hội toàn tỉnh.

2. Công tác quy hoạch, chỉnh trang, đầu tư nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong hơn 3 năm qua, thành phố đã tập trung cùng với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trình các bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản hoàn thành một số đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phố và các quy hoạch phân khu làm cơ sở cho công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, của các nhà đầu tư, thành phố đã hoàn thành đầu tư một số công trình trọng điểm, bước đầu làm thay đổi diện mạo, kiến trúc cảnh quan thành phố như: Khách sạn Nam Cường; Trung tâm thương mại và nhà ở Nam Định Tower; Khu đô thị Dệt may Nam Định; Tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố; Tuyến đường tránh thành phố Nam Định cắt ngang Quốc lộ 38B...;

Hiện nay, tỉnh và thành phố đã và đang tập trung đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm tạo điểm nhấn về không gian, cảnh quan thành phố như: Khu trung tâm lễ hội thuộc dự án văn hóa Trần; Khu đô thị mới phía Nam sông Đào; Bệnh viện đa khoa 700 giường; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND; Đề án, hợp phần xây dựng đô thị thông minh theo Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị và Quyết định 950 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển; Thành phố Nam Định luôn dẫn đầu tỉnh về chất lượng giáo dục đào tạo. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm, nhất là công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. An sinh xã hội được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh” được tập trung chỉ đạo; nếp sống văn minh đô thị ngày càng được giữ gìn và phát triển.

4. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực: Đã tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện việc tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với Chỉ thị 05 và Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương được thực hiện sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.

5. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bên cạnh những kết quả, thành tích mà thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thành phố cũng nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, yếu kém như: Kết quả xây dựng, phát triển thành phố Nam Định chưa tương xứng với tiềm năng và lịch sử truyền thống là 1 trong 3 thành phố lớn của miền Bắc trước đây. Trong nhiệm kỳ qua, thành phố chưa tạo được nhiều nét rõ là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Công tác cải cách hành chính, xúc tiến, thu hút đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, nhất là việc khai thác tiềm năng, lợi thế nguồn lực xã hội hóa từ đất đai của thành phố. An ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tệ nạn cá độ, bảo kê, tín dụng đen… Vì vậy, tôi đề nghị Đại hội cần tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân để có các giải pháp, khắc phục trong thời gian tới.

Kính thưa Đại hội!

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, tôi cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo các báo cáo trình Đại hội. Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: Phát triển trung tâm công nghiệp, dịch vụ thành phố Nam Định là một trong 3 khâu đột phá của tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu dự Đại hội cần tập trung thảo luận, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm đột phá của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Một là, thành phố cần tiếp tục tập trung cao cho công tác chỉnh trang, phát triển đô thị, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; Đặc biệt là triển khai, thực hiện thật tốt các quy hoạch đã được duyệt, nhất là quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn 2050 gắn với quy hoạch vùng tỉnh. Thực hiện định hướng của tỉnh về việc phát triển, mở rộng địa giới hành chính thành phố theo quy hoạch và Đề án đã được Chính phủ phê duyệt trước năm 2025.

Hai là, thành phố cần tập trung làm thật tốt công tác quản lý các loại quy hoạch; cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến, thu hút đầu tư, khai thác triệt để nguồn lực xã hội hóa từ tiềm năng, thế mạnh về đất đai và vị địa thế là trung tâm của tỉnh và vùng. Trong đó tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục về đầu tư và đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tập đoàn có vốn lớn, công nghệ cao như: Vingroup, Sungroup, FLC... về đầu tư trên địa bàn thành phố theo quy hoạch địa giới hành chính được mở rộng. Tiếp tục kiểm tra, rà soát để xây dựng kế hoạch khai thác quỹ đất dôi dư trong nội thành và quỹ đất hai bên tuyến đường đại lộ Thiên Trường; đường dẫn cầu Tân Phong; đường trục trung tâm phía Nam thành phố... để tăng nguồn thu cho đầu tư phát triển theo quy hoạch sử dụng đất 5 năm và kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2021-2025.

Ba là, thành phố cần đổi mới tư duy ngay trong hệ thống chính trị đến từng người dân trong việc giữ gìn, xây dựng và nâng cao nếp sống văn minh đô thị gắn với tạo dựng những truyền thống lịch sử tốt đẹp của một trong 3 thành phố lớn trước đây như cách nói của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Thành phố cần làm gì để trả lại tên cho truyền thống là một thành phố lớn, to đẹp như trước đây của mình (?). Trong thời gian tới, thành phố là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh theo Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị và Quyết định 950 của Thủ tướng Chính phủ. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức của người dân trong việc tuân thủ pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống đô thị văn minh...

Bốn là, cùng với phát triển kinh tế; thành phố cần tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân; nhất là phải thường xuyên chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, ý thức trách nhiệm, nếp sống văn minh của người dân trong thời đại mới. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động, tích cực phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tình hình diễn biến phức tạp hiện nay của dịch COVID-19.

Năm là, Đảng bộ thành phố cần tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trước hết là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và phòng chống 27 biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vừa “hồng”, vừa “chuyên” đúng như lời Bác Hồ dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Đảng phải luôn nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Đi đôi với việc đó phải nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai theo Kết luận số 43 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là những sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố và các ngày lễ lớn của đất nước; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đem lại cuộc sống bình yên cho người dân thành phố.

Kính thưa Đại hội!

Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu của Đại hội phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ bàn bạc, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo và sức khỏe để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; bầu một lần đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý theo phương án nhân sự để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội chúng ta còn tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đề nghị Đại hội cần bám sát Thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về số lượng, cơ cấu đại biểu để bầu ra Đoàn đại biểu là những đồng chí tiêu biểu, có khả năng tham gia đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tôi kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc; Chúc Đại hội Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII thành công tốt đẹp./.