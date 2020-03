Mỹ Lộc phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng ở những địa bàn khó khăn

Xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) vừa trải qua giai đoạn khó khăn khi cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh) tiến hành bắt tạm giam 4 cán bộ, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 trường hợp vì có liên quan đến một số sai phạm trong quản lý đất đai. Trước những khó khăn của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc điều động luân chuyển 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là Trần Xuân Tình, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy về đảm nhận vị trí Bí thư Đảng bộ xã; đồng chí Đặng Văn Mịch, Trưởng phòng Công Thương huyện về làm Chủ tịch UBND xã. Xác định trọng trách trước đảng bộ, chính quyền và nhân dân, các đồng chí được luân chuyển đã nhanh chóng nắm bắt thực tiễn địa phương, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã, vượt khó, từng bước lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Vì vậy, ngay trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, xã Mỹ Phúc đã hoàn thành công tác bầu trưởng thôn ở 15 đơn vị trực thuộc. Tiếp đó, cuối tháng 1 vừa qua, tất cả 19 chi bộ đảng trên địa bàn đều tiến hành xong đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, bảo đảm đúng Điều lệ Đảng và những quy định của cấp trên. Hiện tại, xã Mỹ Phúc đang tập trung xây dựng văn kiện và các bước chuẩn bị tiến tới đại hội đảng bộ xã dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4 năm nay. Đồng chí Bí thư Đảng bộ xã cho biết, phát huy lợi thế của vùng đất ven đô, miền quê cách mạng, nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, trong nhiệm kỳ tới, địa phương xác định cần phát huy hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, huy động mọi nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các vùng chuyên canh trồng cây cảnh, cây ăn quả gồm ổi, roi, chuối tiêu, chuối ngự ở các thôn Cấp Tiến 1, Cấp Tiến 2, Bảo Lộc; mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm tại các thôn La, Hóp, Lốc, Bồi Tây, Bồi Đông... Khuyến khích phát triển các ngành nghề hiện có như cơ khí, dệt may, thủ công mỹ nghệ theo hướng đổi mới công nghệ; hỗ trợ phát triển những ngành nghề sử dụng nguyên vật liệu, lao động tại chỗ nhằm tăng nhanh giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, giao đất đối với dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Mỹ Phúc. Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, xử lý rác thải, nhà văn hóa, trường học, khu vui chơi thể thao...

Người dân xã Mỹ Thành chào đón Đại hội Đảng bộ địa phương lần thứ 34 (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nằm ở vùng úng trũng của huyện Mỹ Lộc, những năm gần đây, xã Mỹ Thành đã có sự bứt phá ngoạn mục trong việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển. Từ một xã còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng xuống cấp, 5 năm qua, tổng mức đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 115 tỷ 271 triệu đồng, được sử dụng xây dựng các công trình trọng điểm như trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn, xóm; hệ thống nhà văn hóa ở các khu dân cư; nghĩa trang liệt sĩ; trạm y tế; khu di tích lịch sử văn hóa Đình và Miễu Cao Đài... Địa phương cũng tích cực thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn như xây dựng Quốc lộ 38B, tỉnh lộ 485B, đường điện 220kV, khu liên hợp xử lý rác thải thành phố Nam Định. Bên cạnh đó, địa phương luôn quan tâm đến công tác đào tạo nghề, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận với các doanh nghiệp nhằm tìm kiếm việc làm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ở Mỹ Thành hiện nay chiếm 53%, số lao động có việc làm thường xuyên chiếm trên 90%. Các chương trình vay vốn giải quyết việc làm, vay vốn đi xuất khẩu lao động, vay vốn đối với học sinh, sinh viên được triển khai kịp thời. Triển khai đồng bộ các biện pháp an sinh xã hội, đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở Mỹ Thành giảm xuống chỉ còn 0,94%. Đạt được những thành tích tiêu biểu trên là do Mỹ Thành luôn quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trong 5 năm qua, Đảng ủy xã Mỹ Thành đã giới thiệu 30 quần chúng ưu tú theo học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng. Hàng năm, số chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên luôn chiếm trên 90%; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thường đạt hơn 90%; từ năm 2015 đến 2019, Đảng bộ xã Mỹ Thành liên tục được Huyện ủy Mỹ Lộc công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trên địa bàn huyện Mỹ Lộc còn nhiều xã khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội như Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh, Mỹ Hà, Mỹ Tiến... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền tại 11 xã, thị trấn đều đang nỗ lực, xây dựng chiến lược phát triển của riêng mình nhằm góp phần đưa huyện Mỹ Lộc ngày càng phát triển; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, giá trị thu nhập từ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn khoảng 13%; công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng lên đạt 87%; tất cả 11/11 xã, thị trấn đều đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới nâng cao, huyện được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao./.

Bài và ảnh: Xuân Thu