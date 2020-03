Tham gia xây dựng cơ sở chính trị các xã, thị trấn vững mạnh

Đồn Biên phòng Quất Lâm quản lý, bảo vệ tuyến bờ biển dài trên 14km, gồm các xã: Giao Hải, Giao Long, Bạch Long, Giao Phong và thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy); với 12.942 hộ dân, gần 45 nghìn nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo chiếm khoảng 11,9%. Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh ở địa bàn các xã, thị trấn góp phần cùng các đơn vị xây dựng tuyến biên phòng của tỉnh ngày càng phát triển.

Xác định xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng địa bàn vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Quất Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở các xã, thị trấn. Theo đó, các tổ, đội công tác của đơn vị đã tăng cường bám, nắm địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị đã duy trì và đẩy mạnh các chương trình phối hợp hoạt động với MTTQ và các đoàn thể của các xã và thị trấn Quất Lâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tích cực vận động hội viên các hội, đoàn thể tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Theo đó, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã phối hợp với MTTQ các xã và thị trấn Quất Lâm vận động nhân dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với Hội Nông dân duy trì hoạt động của Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy thế mạnh của vùng ven biển, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động. Phối hợp với Hội Phụ nữ địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, vận động chị em tích cực tham gia các mô hình, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh tuyến biển... Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Quất Lâm chủ động tham mưu và phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng và duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả các tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tàu thuyền an toàn, tổ tự quản an ninh trật tự trên biển, bến neo đậu tàu thuyền, đầm bãi… với cách làm phù hợp, hiệu quả; góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Trong năm 2019, đơn vị tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động 12 tổ tự quản tàu thuyền an toàn và 3 mô hình khu dân cư tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự, 2 tổ hội nghề nghiệp; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Giao Thuỷ xây dựng 1 nhà tình nghĩa tặng hội viên nghèo tại xã Bạch Long, trị giá 100 triệu đồng, trong đó đơn vị hỗ trợ 10 triệu đồng và 65 ngày công; đơn vị đã nhận hỗ trợ, giúp đỡ 5 hộ gia đình nghèo và 1 gia đình thương binh nặng trên địa bàn...

Năm 2019, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã thực hiện tốt Chỉ thị số 681-CT/TU của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới biển. Đơn vị đã phân công các đội, trạm phối hợp với Đảng ủy, UBND, MTTQ và các bí thư, xóm trưởng, tổ trưởng tổ dân phố các xã và thị trấn Quất Lâm, phụ trách giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng của người dân, hỗ trợ các hộ gia đình cách thức làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển. Trong quá trình triển khai thực hiện, đến nay đơn vị đã phân công, giao nhiệm vụ cho 34 đảng viên phụ trách 155 hộ gia đình. Thông qua gặp gỡ, trao đổi giữa cán bộ, đảng viên phụ trách các hộ gia đình và quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp đơn vị phát hiện, đấu tranh các hoạt động vi phạm pháp luật như trộm cắp, đánh bạc, sử dụng xung điện khai thác thuỷ sản hủy diệt môi trường biển, khai thác trái phép khoáng sản, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy... Trong đó, đã tiến hành xác minh, điều tra, xử lý 11 vụ/14 đối tượng, xử lý hành chính 3 phương tiện mua bán xăng dầu trái phép, 14 phương tiện tàu cát, 7 phương tiện tàng trữ công cụ kích điện, thu 7 bộ công cụ kích điện. Những việc làm của cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm đã được chính quyền, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Với những hoạt động tích cực, hiệu quả trong việc tham gia xây dựng và củng cố cơ sở chính trị vững mạnh ở các địa phương trên địa bàn đứng chân của Đồn Biên phòng Quất Lâm đã góp phần tạo sự chuyển biến đồng bộ về chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn, góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh./.

Thu Thủy