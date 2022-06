UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 1-6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm. Tổng sản phẩm GRDP tăng 8,37%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,7%; giá trị hàng xuất khẩu tăng 10,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 14,5%; thu ngân sách tăng 21%… Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Các dự án đầu tư trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ: Khởi công đầu tư giai đoạn II dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình; phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải khởi công xây dựng cầu Bến Mới.

Các lĩnh vực khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông, văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách, người lao động gặp khó khăn. Chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp và tổ chức rất thành công các trận thi đấu Bảng B môn Bóng đá nam kết hợp làm tốt công tác quảng bá các địa điểm du lịch, đặc sản địa phương, các giá trị văn hóa truyền thống quê hương trong thời gian SEA Games 31 diễn ra tại Nam Định.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 tăng 16 bậc so với năm 2020, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh năm 2021 tăng 7 bậc so với năm 2020 xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 tương đương với năm 2020. Công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trật tự an toàn giao thông được triển khai tích cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị yêu cầu các sở, ngành, các địa phương tập trung thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh, của đơn vị mình và các kết luận chỉ đạo, giao nhiệm vụ của cấp trên; chú trọng rà soát để tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành các quy định pháp luật theo thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng phòng, chống lụt bão; phát triển ngành thủy sản, chăn nuôi, ổn định trồng trọt; đảm bảo chỉ tiêu Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao. Tập trung xử lý các vi phạm đất đai, các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng; đẩy mạnh xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Tích cực giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; đôn đốc tiến độ thi công các KCN Dệt may Rạng Đông, Bảo Minh, Mỹ Thuận. Hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong tiếp cận mặt bằng, đầu tư, xây dựng nhà xưởng sản xuất, kinh doanh. Tăng cường quản lý cấp phép, đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công các công trình xây dựng; thực hiện tốt công tác quyết toán, giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện hiệu quả công tác thu, chi ngân sách; quản lý chặt chẽ tài sản công. Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, tăng cường kiểm tra kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cung ứng dịch vụ công. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đảm bảo hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giải phóng mặt bằng. Chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2023./.

Tin, ảnh: Thanh Thuý