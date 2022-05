Tổng kết 15 năm Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật

Ngày 31-5, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự hội nghị.

Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382.

Thực hiện Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW và Kết luận số 763-KL/QUTW ngày 19-12-2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, ĐUQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác kỹ thuật trong lực lượng vũ trang tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được bảo đảm tốt; hệ thống kho tàng, trạm sửa chữa, nhà xe được củng cố nâng cấp bảo đảm an toàn tuyệt đối; đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị tốt, được đào tạo cơ bản, đủ về số lượng, và được cơ cấu hợp lý, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy ngày một nâng cao. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, cấp phát, cấp đổi, thu hồi, điều chuyển vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao và các nhiệm vụ đột xuất của LLVT tỉnh đảm bảo chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2011, 2016, 2021 và các huyện, thành phố, diễn tập bảo đảm tác chiến các sở, ngành, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn. Duy trì thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp về bảo đảm an toàn kho, không để xảy ra hiện tượng mất mát, cháy nổ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc hội thi, hội thao về công tác kỹ thuật, tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt nhiều giải cao; trong đó đạt giải 3 toàn đoàn trong hội thao kỹ thuật tổng hợp; giải Nhì hội thi thủ kho quân khí giỏi do Quân khu 3 tổ chức; giải Nhất hội thi Trưởng ban quân khí giỏi toàn quân; giải Nhì ngành quân khí trong hội thi cơ sở kỹ thuật cấp chiến thuật cấp Quân khu. Năm 2020 tham gia hội thi Đại đội trưởng Đại đội kho quân khí cấp chiến thuật do Quân khu tổ chức đạt giải Ba; chọn, cử 15 đồng chí cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đi đào tạo, bồi dưỡng tại các nhà trường trong Quân đội theo chỉ tiêu được giao. Đến nay 100% đội ngũ cán bộ, chuyên môn kỹ thuật từ tỉnh tới cơ sở cơ bản được kiện toàn theo đúng biên chế.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn