Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022

Chiều 31-5-2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021; sơ kết sản xuất vụ xuân 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022.

Vụ mùa năm 2021, toàn tỉnh gieo cấy 73.121ha, tăng 210ha so với vụ mùa năm 2020. Năng suất bình quân đạt 52 tạ/ha. Sản lượng lúa đạt 380.210 tấn, tăng 308 tấn so với vụ mùa năm 2020. Diện tích gieo trồng rau màu hè thu 8.617ha; giá trị sản lượng đạt 774 tỷ đồng, bình quân đạt 89,85 triệu đồng/ha, tăng 33,39 triệu đồng/ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng cây vụ đông 9.442ha, trong đó diện tích gieo trồng trên đất 2 lúa là 1.390ha. Năng suất các loại cây trồng tương đương và cao hơn cùng kỳ năm trước. Giá trị sản lượng cây vụ đông ước đạt 899,8 tỷ đồng, bình quân đạt 95,3 triệu đồng/ha. Vụ xuân 2022, các huyện, thành phố gieo cấy 71.007ha, giảm 783ha so với vụ xuân năm 2021. Trong đó có 5.455ha lúa lai, diện tích lúa thuần chiếm 92%. Toàn tỉnh có 229 máy cấy lúa bằng mạ khay; xây dựng 253 mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa, màu với diện tích 11.263ha. Tổng diện tích gieo trồng rau màu đạt 11.839ha, tăng 50ha so với vụ xuân năm 2021. Dự kiến từ ngày 5-6-2022 sẽ bắt đầu thu hoạch lúa xuân, năng suất dự kiến đạt 69,5 tạ/ha và sẽ kết thúc muộn hơn so với năm trước từ 7-10 ngày.

Vụ mùa năm 2022, kế hoạch toàn tỉnh gieo cấy 72.500ha; phấn đấu mỗi huyện có ít nhất 10 cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hóa có quy mô từ 30ha trở lên; ít nhất 2 mô hình liên kết chuỗi giá trị, sản xuất - tiêu thụ sản phẩm lúa hàng hóa với sự tham gia của doanh nghiệp. Sản xuất 8.500ha rau màu hè thu. Vụ đông phấn đấu trồng 11 nghìn ha trở lên, trong đó có 1.750ha trên đất 2 lúa. Mỗi huyện, thành phố có 2 mô hình liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm... Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, Sở NN và PTNT đề nghị các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo đổi mới cơ cấu giống và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Sử dụng các giống mới có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất khẩu. Thực hiện tốt các biện pháp thâm canh, bảo vệ cây trồng; thực hiện phương châm gieo cấy càng sớm càng tốt. Mở rộng và tăng cường áp dụng phương thức mạ khay - máy cấy, sạ hàng để tiết kiệm giống hạn chế lúa cỏ và sâu bệnh. Khẩn trương thu hoạch lúa xuân giải phóng đồng sớm để tạo quỹ đất gieo cấy vụ mùa và trồng cây màu vụ đông. Chủ động hoàn thành tu bổ, sửa chữa các công trình đầu mối, các trạm bơm, trục kênh tưới, tiêu chính. Xây dựng các mô hình cơ cấu lại sản xuất trong vụ mùa, vụ đông. Tổ chức tốt các hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới và tiêu thụ nông sản. Tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Văn Đại