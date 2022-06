Mỗi lít xăng tăng gần 1.000 đồng, vượt mức 31 nghìn đồng/lít

Từ 15 giờ chiều 1-6, xăng, dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng giá, theo đó, mỗi lít xăng tăng gần 1.000 đồng, vượt mức 31 nghìn đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 30.235 đồng/lít (tăng 602 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Xăng RON95-III không cao hơn 31.578 đồng/lít (tăng 921 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Các loại dầu cũng điều chỉnh tăng, dầu điêzen 0.05S không cao hơn 26.394 đồng/lít (tăng 841 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 25.346 đồng/lít (tăng 941 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.901 đồng/kg (tăng 303 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Liên Bộ tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng, giảm trích lập Quỹ BOG đối với dầu diesel xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước trích lập ở mức 300 đồng/lít), giảm trích lập Quỹ BOG đối với dầu hỏa xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước trích lập là 300 đồng/lít) và giảm trích lập Quỹ BOG đối với dầu mazut xuống mức 300 đồng/kg (kỳ trước trích lập ở mức 400 đồng/kg)./.

PV