Công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Chiều 1-6, tại Công an tỉnh, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Trần Minh Tiến.

Dự buổi lễ về phía lãnh đạo tỉnh Nam Định có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố Nam Định. Đại biểu tỉnh Lâm Đồng dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đức Quận, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương hữu quan.

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại tá Phạm Văn Long giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đồng chí Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định từ ngày 1-6-2022.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Minh Tiến được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trần Minh Tiến. Đại tá Trần Minh Tiến, sinh năm 1967, quê quán huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đồng chí từng công tác và giữ các chức vụ: Trưởng Công an huyện Bình Lục, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, sau đó là Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng từ tháng 3-2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Chúc mừng Đại tá Trần Minh Tiến và Đại tá Phạm Văn Long nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác; cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phát huy những truyền thống tự hào của ngành Công an, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Bộ Công an trên các mặt công tác, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Đại tá Trần Minh Tiến được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Đại tá Trần Minh Tiến cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua. Đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ phát huy những ưu điểm, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển./.

