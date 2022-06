Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Nam Định

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 22-6, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố Nam Định thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri phường Cửa Nam. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành phố Nam Định.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh được tổ chức trong 2 ngày 4 và 5-7-2022. Kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo của UBND tỉnh; báo cáo của HĐND, các ban HĐND tỉnh, báo cáo của các cơ quan tư pháp, xem xét thông qua các đề án, nghị quyết quan trọng về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kỳ họp cũng tiến hành thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới HĐND tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, nêu ý kiến với các đại biểu HĐND tỉnh và thành phố, cử tri phường Cửa Nam đã đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề với HĐND các cấp cần quan tâm giải quyết. Cụ thể, đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển văn hóa, giáo dục trên địa bàn phường Cửa Nam cũng như các phường, xã phía nam sông Đào. Trong đó, triển khai thực hiện nhanh dự án xây dựng trường tiểu học, tiếp tục đầu tư xây dựng trường THCS trên địa bàn phường và trường THPT khu vực phía nam thành phố. Quan tâm đến công tác giáo dục lịch sử truyền thống, góp phần hun đúc tình yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của tỉnh, thành phố trên địa bàn phường; đặc biệt, khi triển khai thi công các dự án: đường và cầu qua sông Đào, Khu đô thị mới ven sông Đào phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và tiêu thoát nước cho các khu dân cư liên quan, tránh xáo trộn đời sống sinh hoạt của nhân dân...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị thông tin nhanh về những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Trong đó, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì ổn định và phát triển. Công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là công tác tiêm phòng vắc-xin của tỉnh được thực hiện tốt, do vậy ở thời điểm dịch bùng phát cao nhất nhưng tỷ lệ người mắc COVID-19 tại địa bàn ở mức thấp nhất, được Trung ương đánh giá cao. 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 8,37%, đứng thứ 19/63 tỉnh, thành phố cả nước. Tỉnh và thành phố đang tập trung trí lực, nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, kết nối các địa phương trong tỉnh, cả nước tạo điều kiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử có chuyển biến tích cực. Văn hóa, giáo dục tiếp tục đạt kết quả cao, ngành Giáo dục của tỉnh liên tục 27 năm đứng trong tốp đầu cả nước. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Trả lời ngay một số câu hỏi của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh; đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo thành phố tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh xem xét, giải quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của ngành, thành phố, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đề nghị thành phố và phường Cửa Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tiêm vắc-xin mũi 4 để bảo đảm phòng dịch COVID-19... Đối với việc xây dựng trường tiểu học trên địa bàn phường Cửa Nam, thành phố lưu ý phải đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ quản lý, giáo viên khi đi vào hoạt động, phấn đấu là một trong những trường đạt chất lượng cao thành phố. Địa phương cần tiếp tục xử lý việc cấp đất trái thẩm quyền, rà soát quy hoạch đất đai, đưa ra phương án cấp đất, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cải tạo đê kè sông Đào và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn./.

