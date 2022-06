Diễn đàn "Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam"

Thiết thực hưởng ứng Ngày “Gia đình Việt Nam” (28-6), ngày 22-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. Dự diễn đàn có các đồng chí: Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh…

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được nghe diễn giả Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ về các giá trị của gia đình; tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội, hội viên phụ nữ đối với vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình; vai trò của phụ nữ trong vun đắp, phát triển hệ giá trị gia đình thời kỳ mới; một số kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc…

Diễn đàn “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” là một trong những hoạt động quan trọng của Hội LHPN các cấp trong tỉnh nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Thông qua diễn đàn là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh trao đổi kinh nghiệm về gìn giữ các giá trị của gia đình tổ chức cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh./.

Hoa Xuân