VinaPhone tri ân khách hàng

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày thành lập (26-6-1996 - 26-6-2022), VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại “26 triệu quà - Chào Vina 26” để tri ân toàn bộ khách hàng đã đồng hành, tin dùng dịch vụ mạng di động này.

Chỉ cần là thuê bao đang hoạt động, khách hàng sẽ được VinaPhone tự tính điểm và trực tiếp gửi tin nhắn thông báo phần thưởng. Theo đó, nếu sử dụng SmartPhone hàng tháng tiêu dùng từ 0-5.000 đồng được tặng 26 điểm, từ 50-100 nghìn đồng được tặng 50 điểm vào tài khoản VinaPhone Plus; từ 500 nghìn đồng trở lên sẽ nhận được ưu đãi phòng chờ hạng thương gia/sân golf. Nếu sử dụng FeaturePhone hàng tháng tiêu dùng từ 0-5.000 đồng được tặng 26 điểm, từ 50-100 nghìn đồng được 50 điểm, từ 100-200 nghìn đồng được tặng 100 điểm, từ 200-500 nghìn đồng được tặng 200 điểm, từ 500 nghìn đồng trở lên được tặng 300 điểm vào tài khoản VinaPhone Plus. Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng SmartPhone và FeaturePhone, tiêu dùng hàng tháng từ 5.000-50 nghìn đồng sẽ được nhận ưu đãi miễn phí sử dụng gói MyTV chuẩn đa nền tảng. Khách hàng sử dụng SmartPhone, tiêu dùng hàng tháng từ 100-200 nghìn đồng, 200-500 nghìn đồng sẽ nhận được ưu đãi lần lượt là miễn phí gói MyTV, HBO GO, miễn phí gói Vieon.

Bên cạnh đó, để đảm bảo cung ứng dịch vụ đến khách hàng với chất lượng tốt nhất, VinaPhone cũng tích cực đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng mạng lưới. Tại Nam Định, đến nay VinaPhone là một trong những nhà mạng lớn nhất trên địa bàn với 1.340 trạm phát sóng, trong đó có 301 trạm 2G, 529 trạm 3G, 510 trạm 4G./.

Thanh Thúy