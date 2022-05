UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2022

Sáng 6-5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2022 và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư; các đồng chí TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lê Ðoài, Hà Lan Anh; đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và phát triển so với cùng kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đến đầu tháng 5-2022, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm mới bình quân trong ngày giảm rõ rệt, trên 99,4% số ca nhiễm đã khỏi bệnh. Tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin mũi 3 cho người trên 18 tuổi (mũi 1 đạt 99,2%; mũi 2 đạt 97,9%; mũi 3 đạt 84,7%); tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi (mũi 1 đạt 99,8%; mũi 2 đạt 99,6%); tiêm mũi 1 cho 37.442 trẻ em từ 5-12 tuổi.

Một số chỉ tiêu kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ và bình quân chung cả nước: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,57%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 12,4%; tổng giá trị hàng xuất khẩu tăng 16,1%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.348 tỷ đồng, bằng 51% dự toán và tăng 63%... so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định; công tác xây dựng NTM tiếp tục được triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Trong tháng 4-2022, UBND tỉnh đã khởi công đầu tư giai đoạn II dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; các công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và thực hiện các thủ tục đầu tư. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được quan tâm chỉ đạo; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh năm 2021 đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 16 bậc so với năm 2020. Các lĩnh vực văn hoá xã hội có bước phát triển ổn định; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức môn Bóng đá nam SEA Game 31 tại Nam Định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong tháng 5-2022, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17-3-2022 của Chính phủ, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: sản xuất nông nghiệp phấn đấu đạt năng suất cao nhất, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai sản xuất vụ mùa, vụ đông; triển khai kịp thời các chính sách, quy định của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và xúc tiến thương mại; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch trọng tâm và tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh; tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo đúng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5-2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, căn cứ vào chương trình công tác của UBND tỉnh ban hành để rà soát, hoàn thiện công việc của sở, ngành mình để báo cáo trong kỳ họp HĐND tỉnh tới đây. Sở KH và ĐT phối hợp với Cục Thống kê tỉnh rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng và cả năm 2022 để tham mưu cho UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành các quy hoạch trọng điểm đảm bảo tiến độ, phối hợp với UBND các huyện tập trung làm tốt công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030, Sở KH và ĐT đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh. Sở NN và PTNT bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên cần chú trọng công tác phòng chống thiên tai, rà soát các chỉ tiêu về xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Sở TN và MT tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp, hướng dẫn các địa phương chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, xử lý các vi phạm; phối hợp với các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Các ngành chức năng tập trung tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng. Cục Thuế tỉnh tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ thu ngân sách, phối hợp với các sở, ngành địa phương đảm bảo công tác chi ngân sách đúng quy định của pháp luật… Sở GD và ĐT thục hiện tốt các nhiệm vụ kết thúc năm học và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia… Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chú ý các hoạt động trong thời gian diễn ra SEA Game 31 tại Nam Định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức công tác đền ơn đáp nghĩa Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7)… Sở Y tế rà soát lại các quy hoạch của ngành như quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện, quy hoạch cán bộ… Các sở, ngành chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh triển khai các cuộc kiểm tra đột xuất về thực hiện kỷ cương công vụ tại các sở, ngành. Công an tỉnh thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian diễn ra SEA Game 31 và ở một số địa bàn trọng điểm. Các sở, ngành, địa phương phối hợp làm tốt công tác tiếp dân, kịp thời đối thoại, giải thích các vướng mắc để dân hiểu và chấp hành./.

Tin, ảnh: Thành Trung