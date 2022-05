Từ 15 giờ chiều 4-5, giá xăng tăng nhẹ

Liên bộ Công Thương - Tài chính đã có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ chiều ngày 4-5. Theo đó, giá xăng được điều chỉnh tăng khoảng 300-400 đồng/lít; giá dầu tăng quanh mức 200 đồng/lít hoặc giữ nguyên.

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 27.468 đồng/lít (tăng 334 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 966 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 28.434 đồng/lít (tăng 442 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.530 đồng/lít (tăng 171 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.560 đồng/kg (giảm 240 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục sử dụng công cụ Quỹ Bình ổn giá linh hoạt, hợp lý nhằm vừa hạn chế mức tăng của giá xăng dầu trong nước, vừa bảo đảm duy trì Quỹ Bình ổn giá để có dư địa điều hành giá xăng dầu trong giai đoạn tới./.

PV