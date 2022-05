Tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 được bảo đảm

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ ngày 30-4 đến ngày 3-5-2022), tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh được bảo đảm ổn định.

Để bảo đảm ANTT dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Công an tỉnh đã ban hành Điện số 320/CAT chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thường trực quân số; thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trụ sở cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại. Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tăng cường quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, cháy nổ lớn...

Trong 4 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm bị thương 1 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông - Trật tự đã phát hiện, xử lý 88 trường hợp vi phạm, phạt tiền 73,15 triệu đồng, tạm giữ 9 phương tiện, 14 giấy phép lái xe. Các lực lượng Công an tỉnh đã lập hồ sơ đưa 1 đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; xử lý hành chính 3 trường hợp vi phạm quy định về kinh doanh, ANTT, phòng cháy, chữa cháy; 5 vụ, 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; bắt, vận động đầu thú 2 đối tượng truy nã; bắt 1 vụ, 5 đối tượng đánh bạc, thu 17,62 triệu đồng; 1 vụ, 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 0,318 gam ma túy tổng hợp./.

Xuân Thu