Du khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5-2022 tăng 70,6%

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5-2022 tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đây là kết quả tích cực của việc Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại và nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Tính chung 5 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng của năm 2022, khách đến bằng đường hàng không chiếm 87,8%, gấp 6,3 lần so với cùng kỳ năm trước; đường bộ tăng 47%; bằng đường biển giảm 50,8%...

Cũng theo Tổng cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng của năm 2022 tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước khi nhu cầu của người dân tăng cao. Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện SEA Games 31 đã giúp doanh thu của ngành này trong tháng 5-2022 tăng 69,3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành trong 5 tháng qua cũng tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, sự kiện SEA Games 31 đã thu hút nhiều đoàn quốc tế đến Việt Nam.

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum), chỉ số năng lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam năm 2021 xếp thứ 52, tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế giới./.

