Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện

Ngày 8-4, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức hội nghị trực tuyến với 27 Công ty Điện lực phía Bắc trực thuộc với chủ đề: "Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện". Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí lãnh đạo Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công ty Điện lực Nam Định và 39 khách hàng là các doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện lớn trên địa bàn tỉnh.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nhiệm vụ kinh doanh bán điện đến hơn 11 triệu khách hàng trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) với hơn 26 nghìn cán bộ, công nhân viên. Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc có mức tăng trưởng bình quân đạt trên 10%/năm, thậm chí có địa phương tăng từ 15-20%. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đời sống dân sinh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc còn là đơn vị tiên phong thực hiện hiệu quả các chương trình về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, trong đó có chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Năm 2021 đã có 3.225 khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải tự nguyện tại 27 tỉnh miền Bắc với, tiết giảm khoảng 1.000 MW điện. Các khách hàng tham gia chương trình DR tự nguyện đã chuyển thời gian sản xuất không ảnh hưởng đến chất lượng và công suất hoạt động của máy móc nhưng vẫn tiết kiệm được một sản lượng điện nhất định, chia sẻ cùng ngành Điện trong những thời điểm khó khăn do thời tiết thiên tai nắng nóng cực đoan buộc phải tiết giảm để đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn hệ thống điện Quốc gia. Căn cứ khả năng cung ứng và sử dụng diện trong năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc khẳng định, hệ thống điện Quốc gia vẫn đảm bảo cấp điện cho phụ tải miền Bắc. Tuy nhiên, theo dự báo vào mùa hè năm 2022 xuất hiện các đợt nắng nóng, phụ tải tăng cao đột biến. Trong các ngày nắng nóng cực đoan này sẽ thiếu hụt công suất đỉnh vào các khung giờ cao điểm (trưa từ 12h00-15h00, tối từ 21h00 -24h00). Để đảm bảo an ninh cung cầu, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã xây dựng các phương án điều chỉnh phụ tải, làm việc với chính quyền địa phương và các khách hàng lớn về việc điều chỉnh phụ tải, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, thời gian ca kíp; ưu tiên cho các phụ tải loại 1 và phụ tải sinh hoạt.

Tại hội nghị, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cùng các cơ quan quản lý, các khách hàng, doanh nghiệp đã tập trung thảo luận nhiều thông tin như cơ chế khuyến khích tham gia chương trình DR tự nguyện phi thương mại; các chương trình hỗ trợ khách hàng của Tổng Công ty; chia sẻ với ngành Điện trong việc không ngừng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cả trước mắt và lâu dài để đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân./.

Xuân Thu