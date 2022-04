Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX

Sáng 8-4, BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX họp hội nghị mở rộng lần thứ 14 thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022 và dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ quý I - 2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt được những kết quả quan trọng. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc – xin được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đến cuối tháng 3-2022, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm mới giảm rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả. Việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt theo đúng kế hoạch đề ra; quá trình triển khai thực hiện đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao. Kinh tế - xã hội của tỉnh quý I – 2022, mặc dù bị ảnh hưởng sâu rộng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ: chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,23%; tổng giá trị hàng xuất khẩu ước tăng 20%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước tăng 93% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng NTM tiếp tục được triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ GPMB và tiến độ thi công. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các lĩnh vực văn hoá xã hội có bước phát triển ổn định; ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì thành tích cao, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021 – 2022. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I- 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II - 2022; dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác quý I - 2022 và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới các cấp, các ngành trong tỉnhtiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động (bổ sung) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết chuyên đề toàn khoá của Tỉnh uỷ. Tiếp tục làm tốt công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo có tính kế thừa, chất lượng; thực hiện tốt quy trình rà soát, đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đảm bảo tiêu chuẩn; quan tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, triển khai các chuyên đề kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đã được ban hành. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến thu hút đầu tư. Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục các dự án trọng điểm của tỉnh.Duy trì sự phát triển ổn định của các lĩnh vực văn hoá – xã hội;ngành giáo dục tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị đã tiến hành quy trình bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Nam Định là Uỷ viên UBKT Tỉnh uỷ với 100% số phiếu tán thành./.

Tin: Thu Thuỷ

Ảnh: Văn Trọng