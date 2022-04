Kế hoạch triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17-3-2022 của Chính phủ về “Chương trình phòng, chống dịch COVID-19”, ngày 6-4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Với mục tiêu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ca bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức chiến dịch tiêm chủng đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh theo hình thức cuốn chiếu gọn theo phạm vi từng trường, từng địa phương cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn đủ điều kiện tiêm chủng và được cha mẹ, người giám hộ đồng ý tiêm chủng bằng văn bản. Triển khai chiến dịch ngay sau khi tiếp nhận vắc-xin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phân bổ và điều phối vắc-xin cho các địa phương theo kế hoạch, tiến độ cung ứng vắc-xin của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại các địa phương. UBND các huyện, thành phố, ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng và tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả. Loại vắc-xin sử dụng là vắc-xin được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng và phân bổ cho các địa phương để triển khai tiêm cho lứa tuổi 5 đến dưới 12 tuổi. Liều lượng và khoảng cách giữa các mũi tiêm theo hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và nhà sản xuất. Dự kiến bắt đầu triển khai chiến dịch từ tháng 4-2022 và hoàn thành trước tháng 9-2022 theo kế hoạch và tiến độ cung ứng vắc-xin của Bộ Y tế. Phấn đấu đạt 95% trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng sinh sống trên địa bàn tỉnh được tiêm đủ mũi vắc-xin phòng COVID-19 theo kế hoạch và tiến độ cung ứng vắc-xin của Bộ Y tế.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã, các đơn vị liên quan phối hợp với các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, phân loại và lập danh sách trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quản lý được cha mẹ, người giám hộ đồng ý tiêm chủng. Trên cơ sở số liệu đã rà soát, UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tại địa phương và dự trù nhu cầu vắc-xin sát thực tế. Ngành Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã phối hợp ngành Y tế phổ biến các biểu mẫu tiêm chủng cho cha mẹ, người giám hộ trẻ hoàn thiện trước khi tham gia tiêm chủng. Ngành Y tế tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế tham gia tiêm chủng; lập kế hoạch, triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về sự cần thiết của việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho đối tượng trẻ em và tính an toàn của vắc-xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp và cách xử trí, kế hoạch tiêm tại địa phương để mọi người dân nắm rõ./.

PV