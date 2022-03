Đoàn công tác Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh ta

Chiều 23-3, Đoàn công tác Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022. Năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Có 11/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; một số chỉ tiêu cao hơn so với bình quân chung cả nước. Trong đó, tổng sản phẩm GRDP tăng 7,9%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14%; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 2,9 tỷ USD, tăng 31%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 38% so với dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15,5%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch được giao... Trong 2 tháng đầu năm 2022, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng khá; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,81%; tổng giá trị hàng xuất khẩu tăng 32,1%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 37% so với cùng kỳ... Sản xuất nông nghiệp, thủy sản duy trì ổn định và phát triển. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đến nay, toàn tỉnh có 106/204 xã, thị trấn (chiếm 52%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; tỉnh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025, đồng thời ban hành nhiều chính sách quan trọng, mang tính đột phá chiến lược nhằm phát triển cơ sở hạ tầng gắn với thu hút đầu tư. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo quyết liệt, thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả tích cực, tăng cả về số dự án và số vốn đăng ký đầu tư. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo an toàn, công khai, công bằng, đúng luật.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, hiện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có 38 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị với trên 87 nghìn đảng viên. Các doanh nghiệp trong Khối tích cực đóng góp vào GDP của cả nước, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 1 triệu lao động. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các đơn vị trong Khối cũng luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng chương trình xây dựng nông thôn mới trong cả nước. Đồng chí mong rằng, thời gian tới tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đang đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bức tranh lưu niệm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Đoàn công tác Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã về thăm, làm việc tại tỉnh, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư… Đồng chí đề nghị Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc là các đơn vị, tập đoàn kinh tế, tổng công ty phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác theo đúng tinh thần Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhất là trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng; tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; giới thiệu các nhà đầu tư có công nghệ cao, tạo ra nguồn thu ngân sách lớn về đầu tư tại tỉnh Nam Định; tư vấn giúp tỉnh khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 6 đồng chí lãnh đạo tỉnh; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 1 tỷ đồng./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh