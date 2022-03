Nam Trực tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Chiều 22-3, UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) năm 2022; tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, UBND huyện đã chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và các văn bản liên quan. Hội đồng NVQS huyện xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn thực hiện tốt việc lập danh sách thanh niên trong độ tuổi đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song huyện đã triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2022, thực hiện đầy đủ các khâu, các bước đúng quy trình, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bàn giao 288 thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia NVQS và 15 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND; trong đó có 4 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chất lượng giao quân đạt yêu cầu với tỷ lệ sức khỏe loại 1, 2 đạt 85%; trình độ văn hóa THPT chiếm 67,7%. Toàn huyện đã tặng 97 sổ tiết kiệm (trị giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/sổ, với tổng số tiền 103 triệu đồng); tặng quà và sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ, tổng trị giá 239 triệu đồng. Các xã làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ như: Hồng Quang, Nam Cường, Tân Thịnh, Nam Hồng, Nam Tiến, Nam Thanh, Nam Mỹ…

Trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, huyện đã cử 4 cán bộ thuộc đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tại tỉnh, kết quả đạt khá. Chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh các xã mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 400 cán bộ thuộc đối tượng 4 của các xã: Nam Lợi, Nam Thái, Nam Hồng, Nam Thắng, Hồng Quang. Thông qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Để làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2023, huyện Nam Trực tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật NVQS năm 2015; Chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn thực hiện đúng, đủ các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đúng thời gian, dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật và đảm bảo an toàn. Xử lý nghiêm và kịp thời những trường hợp vi phạm Luật NVQS. Huyện cũng thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Hoàng Tuấn