Thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông

Ngày 21-2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về Năm An toàn giao thông (ATGT) 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với mục đích nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; hàng năm giảm tai nạn giao thông từ 5-10% về số vụ, số người chết và số người bị thương; không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn khi kiểm soát dịch bệnh; không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải (GTVT).

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1-2-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác TTATGT, áp dụng kịp thời các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, tỉnh, huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành về GTVT. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện GTVT. Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; đẩy mạnh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT và phòng, chống dịch bệnh trong GTVT. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông./.

Ngọc Ánh