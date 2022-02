Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 22-2, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Ban TVTU mở rộng để cho ý kiến về quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành hữu quan.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn là Công ty CP Tư vấn và Thiết kế kiến trúc Việt Nam đã trình bày ý tưởng khung về quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đơn vị tư vấn, việc xây dựng khung quy hoạch tỉnh Nam Định được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện về vị trí địa lý, văn hóa, kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế, tài nguyên thiên nhiên, con người Nam Định... Quy hoạch này sẽ bố trí lại không gian chiến lược kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và môi trường; khắc phục nhược điểm, phát huy nội tại, kích thích đầu tư xã hội, kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Mục tiêu là quy hoạch tỉnh Nam Định theo hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó trọng tâm là công nghiệp, du lịch, đô thị và nông thôn; sắp xếp lại hệ thống đô thị, tập trung phát triển đô thị lớn tạo sức hút lớn làm đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và môi trường. Phân cực mạnh làm rõ không gian các trung tâm vùng miền đặc thù với 3 hướng vùng, bao gồm: vùng đô thị (thành phố Nam Định, Mỹ Lộc); vùng nông thôn, nông nghiệp (các huyện Ý Yên, Nam Trực, Vụ Bản, Trực Ninh, Xuân Trường); vùng ven biển (các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy). Quy hoạch với 10 điểm nhấn, đó là: cấu trúc giao thông được cải tạo phát triển theo mạng tam giác đến các trọng điểm; hệ thống đô thị được phát triển có trọng điểm với định hướng thành các đô thị lớn gắn với các đường vành đai xanh đô thị; hình thành vùng công nghiệp lớn với định hướng phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng, khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, tiêu dùng và xuất khẩu; hình thành các vùng nông nghiệp lớn; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm từ quy mô nhỏ đến quy mô cấp khu vực; kế thừa và phát triển các khu du lịch có quy mô lớn theo lợi thế; duy trì và phát triển hệ thống thủy năng với nhiều mục đích phát triển; xử lý nước thải mang tính hệ thống và toàn diện; các hồ chứa dự trữ nước ngọt đảm bảo đủ dùng với các kịch bản nước biển dâng; chuyển biến dần từ mô hình cơ cấu kinh tế dàn trải sang mô hình cực tăng trưởng và liên kết phát triển vùng, phát huy hiệu quả và sử dụng tốt các lợi thế so sánh từng vùng và gia tăng lợi ích kinh tế.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trường đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều cơ bản nhất trí cao với khung đồ án xây dựng quy hoạch tỉnh do đơn vị tư vấn trình bày, đồng thời khẳng định: Khung đồ án đã thiết lập tầm nhìn, bám sát mục tiêu, định hướng không gian phát triển của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn phải bổ sung, hoàn thiện xây dựng đồ án quy hoạch này phù hợp với Luật Quy hoạch, quy hoạch chung của quốc gia, quy hoạch vùng, bảo đảm tính chiến lược và tích hợp với các quy hoạch liên quan đã được phê duyệt để tránh chồng chéo, bảo đảm tính liên kết vùng, đồng thời bám sát 3 trụ cột phát triển là kinh tế - xã hội và môi trường.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban TVTU mở rộng cho thấy tầm quan trọng của việc lập đồ án quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch tích hợp của tất cả các quy hoạch phát triển của tỉnh do vậy phải bảo đảm phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa của tỉnh nhằm tạo điều kiện để phát triển ổn định, lâu dài, bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn phải xây dựng đồ án quy hoạch đáp ứng được yêu cầu theo quy định của pháp luật, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh và nhu cầu của người dân. Quy hoạch tỉnh phải thực sự khoa học, có tính khả thi cao, có tính kế thừa, phù hợp với thực tế của tỉnh và các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch của các địa phương khác, làm rõ các vấn đề liên quan đến quy hoạch phát triển các khu đô thị, các cực tăng trưởng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh để bổ sung, chỉnh sửa đồ án; đề nghị các sở, ban, ngành chức năng, nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường... chủ động phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ, giúp đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030 bảo đảm yêu cầu đề ra./.

Tin, ảnh: Văn Đại