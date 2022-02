Từ 15 giờ chiều 21-2, giá xăng dầu tăng gần 1.000 đồng/lít

Từ 15 giờ chiều 21-2, giá xăng dầu tăng gần 1.000 đồng/lít

Thông báo của liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, từ 15 giờ chiều 21-2, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng gần 1.000 đồng/lít. Đây là lần tăng thứ 5 liên tiếp và là đợt tăng thứ 4 kể từ đầu năm nay; hiện giá xăng trong nước đang ở mức cao nhất trong 8 năm qua.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 25.532 đồng/lít (tăng 961 đồng/lít so với giá hiện hành); Xăng RON95-III không cao hơn 26.287 đồng/lít (tăng 965 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 20.801 đồng/lít (tăng 936 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 19.509 đồng/lít (tăng 758 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.932 đồng/kg (tăng 273 đồng/kg

so với giá bán hiện hành). Theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi đó dự trữ xăng dầu tại nhiều nước giảm và nhu cầu xăng dầu tăng khi các nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế. Kỳ điều hành lần này, trước diễn biến tăng giá liên tục của các mặt hàng xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu một cách hợp lý để bảo đảm giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến của giá xăng dầu thế giới, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh./.

PV