Trong tháng 3, Bắc Bộ còn chịu tác động của không khí lạnh

Đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 19 đến nay đã làm nhiều địa bàn miền núi phía Bắc xuất hiện mưa lẫn tuyết, băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thực trạng rét đậm rét hại xảy ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 1 và hơn nửa đầu tháng 2 là hiện tượng bình thường. Bởi tháng 1 và tháng 2 là giai đoạn chính Đông ở Bắc Bộ. Trong giai đoạn này, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta nhiều và mạnh. Xét về mặt khí hậu, đây cũng là giai đoạn tập trung nhiều đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng nhất trong năm.

Trong tháng 3, khu vực Bắc Bộ còn chịu tác động của không khí lạnh và có thể gây ra các đợt rét, thậm chí còn có thể gây rét đậm, rét hại, tuy nhiên không kéo dài. Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong giai đoạn này chủ yếu lệch Đông, do vậy, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù...

Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại và chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh; không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người; căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học.

Các địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho vật nuôi, cây trồng (đặc biệt là diện tích lúa vụ đông xuân mới gieo cấy); điều chỉnh linh hoạt thời gian gieo cấy diện tích lúa vụ đông xuân còn lại; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống rét cho người, gia súc (tham khảo tài liệu hướng dẫn, truyền thông trên trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai). Các tỉnh, thành phố đặc biệt là khu vực Bắc Bộ chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch; cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt, đồng thời tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh. Chính quyền các địa phương đã hỗ trợ, tuyên truyền người dân tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi. Tổ chức che chắn chuồng trại nuôi nhốt gia súc, tăng cường thức ăn cho gia súc chống chọi với rét, che chắn những diện tích rau màu chưa đến kỳ thu hoạch. Ngoài ra, ngành Giao thông Vận tải và chính quyền địa phương khuyến cáo các phương tiện khi tham gia giao thông cần hết sức đề phòng do có sương mù dày vào buổi sáng và đường có khả năng bị trơn trượt do băng tuyết gây ra./.

PV