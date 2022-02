Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên thành phố Nam Định

Ngày 17-2, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc và kiểm tra tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Nam Định. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở KH và ĐT; đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ hạng mục xây dựng trường Tiểu học phường Cửa Nam tại Khu đô thị mới phía Nam sông Đào. Ảnh: Thành Trung

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai một số dự án như: cầu qua sông Đào; đường trục phía Nam thành phố; xây dựng, cải tạo quảng trường Hòa Bình; Khu đô thị mới phía Nam sông Đào; Trường Tiểu học phường Cửa Nam tại Khu đô thị mới phía Nam sông Đào; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Dệt may và xây dựng Trường Tiểu học Khu đô thị Dệt may. Trong đó, dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi có chiều dài tuyến 1,6km (phần cầu dài 0,8km), thời gian thực hiện trong các năm 2021-2025, tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng; hiện dự án đã tổ chức thi tuyển bản vẽ kiến trúc công trình, đang trình các Sở GTVT, TN và MT thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường; đã triển khai xong công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa...; dự kiến ký kết xây lắp và khởi công trong tháng 10-2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Trường tiểu học và trung học cơ sở tại Khu đô thị Dệt may Nam Định. Ảnh: Viết Dư

Dự án xây dựng đường trục phía Nam thành phố (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B) dài 6,8km có tổng mức đầu tư 1.499 tỷ đồng đang chuẩn bị trình báo cáo nghiên cứu khả thi, đã được Sở TN và MT thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 25-1-2022; đã triển khai xong công tác cắm mốc GPMB ngoài thực địa và tổ chức lựa chọn đơn vị đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất; dự kiến trong tháng 3-2022 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công - dự toán trong tháng 8-2022 để ký kết hợp đồng xây lắp và khởi công công trình trong tháng 10-2022. Dự án xây dựng, cải tạo Quảng trường Hòa Bình có tổng diện tích 22,97 nghìn m2 có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi; đã hoàn thành việc tham vấn cộng đồng về phương án thiết kế; dự kiến ký kết hợp đồng xây lắp và khởi công công trình trong tháng 12-2022. Dự án xây dựng Trường Tiểu học phường Cửa Nam có diện tích sử dụng 9.176m2 quy mô 3 tầng 30 phòng học và các hạng mục phụ trợ, tổng mức đầu tư 93,7 tỷ đồng đã được UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư, dự kiến sẽ ký kết hợp đồng thi công trong tháng 6-2022. Dự án xây dựng Khu đô thị mới phía Nam sông Đào có tổng diện tích 45,98ha gồm 2 giai đoạn; giai đoạn 1 khối lượng thi công đạt 73%, giai đoạn 2 đang triển khai thi công san nền mặt bằng, thi công hệ thống thoát nước mưa, khối lượng thi công đạt 22% giá trị hợp đồng; dự kiến hoàn thành công trình trong năm 2022... Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Dệt may có diện tích trên 25ha chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn I và II với tổng diện tích 14,9ha hiện đã hoàn thành xây dựng hạ tầng; công trình Trường Tiểu học Khu đô thị Dệt may khởi công tháng 8-2020 hiện đang hoàn thiện một số hạng mục và dự kiến giai đoạn I hoàn thành trong tháng 6-2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Trung

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị biểu dương nỗ lực của thành phố Nam Định trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ kế hoạch các công trình, dự án trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: đối với các công trình đang chuẩn bị khởi công, thành phố cần tập trung hoàn thành các thủ tục để khởi công trong tháng 11-2022; yêu cầu thành phố thành lập Ban Chỉ đạo GPMB, tăng cường phối hợp với các sở, ngành và kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh phương án tháo gỡ khó khăn để hoàn thành công tác GPMB; đối với các công trình đang thi công yêu cầu thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình; yêu cầu thành phố lựa chọn 2 địa điểm để xây dựng 1 trường mầm non, 1 trường THCS xứng tầm thành phố, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Trường Tiểu học phường Cửa Nam hoàn thành trước tháng 8-2024; giao Sở KH và ĐT hỗ trợ chủ đầu tư dự án hoàn thành các hạng mục của Trường Tiểu học Khu đô thị Dệt may và khởi công hạng mục nhà ăn trước ngày 15-4-2022; thành phố tiếp nhận ngay Trường Tiểu học Khu đô thị Dệt may để chuẩn bị tuyển sinh ngay trong năm học mới 2022-2023. Chủ đầu tư Khu đô thị Dệt may là Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dệt may Nam Định cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn III của dự án theo kế hoạch. Yêu cầu các sở, ngành chức năng của tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thành phố Nam Định kịp thời giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng./.

Thành Trung