Tổ chức tốt công tác chăm sóc bảo vệ lúa và cây màu vụ xuân trong điều kiện thời tiết xấu

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) các huyện, thành phố, đến nay, toàn tỉnh đã cấy và sạ được 65 nghìn ha lúa xuân, đạt 90% diện tích; trong đó, cấy 22.150ha, sạ 42.850ha và trồng được 7.740ha cây rau màu xuân, đạt 66% diện tích. Liên tục trong thời gian qua, thời tiết rét đậm kéo dài gây bất thuận cho quá trình sinh trưởng và phát triển của mạ và lúa mới cấy, sạ. Nhiều diện tích mạ nền, nhất là những diện tích gieo mỏng bùn, không che phủ nilon hoặc che không đúng kỹ thuật tuổi mạ bị kéo dài, sinh trưởng kém, đang có hiện tượng chết chòm rải rác.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương: Từ nay đến hết tháng 2-2022 sẽ tiếp tục xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại kèm theo mưa ẩm. Nhiệt độ dự báo dao động từ 13 đến 180C, có một số ngày nhiệt độ bình quân xuống dưới 11oC, không thuận lợi cho sinh trưởng, phát triển của mạ và lúa mới cấy, sạ. Sở NN và PTNT đề nghị UBND, Phòng NN và PTNT, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo dừng gieo, cấy, dặm tỉa, bón đạm khi nhiệt độ xuống dưới 15oC. Che phủ nilon đúng kỹ thuật để chống rét, bảo vệ mạ khi trời còn rét đậm, rét hại. Tiếp tục duy trì độ ẩm trên mặt luống, tốt nhất là để rãnh có nước và cần kiểm tra độ kín của nilon. Đối với những diện tích mạ gieo nền bùn mỏng, sinh trưởng kém phải tưới nước bùn loãng và dùng các chế phẩm dinh dưỡng qua lá như ET, KH để phun hoặc sử dụng 50-100 gam Super Lân pha loãng với nước phân chuồng hoai mục để tưới cho 1m2 mạ nhằm tăng cường phát triển bộ rễ, tăng sức chống chịu với điều kiện thời tiết cho mạ. Những diện tích mạ có hiện tượng chết chòm phải khẩn trương cấy nhanh khi trời ấm; nếu thời tiết còn rét, chưa cấy được phải đặt gọn ra ruộng và che phủ nilon. Những hộ đã cấy xong cần chăm sóc, bảo vệ tốt lượng mạ thừa để dự phòng cấy dặm tỉa sau rét; chủ động gieo mạ dự phòng bằng các giống lúa ngắn ngày để bổ sung cho những diện tích mạ, lúa mới cấy, sạ bị chết rét. Đối với diện tích lúa mới cấy cần duy trì mực nước mặt ruộng từ 3-5cm với phương châm lấy nước làm áo tăng cường khả năng chống chịu rét, tuyệt đối không để ruộng khô hạn. Đợi khi thời tiết nắng ấm trở lại thì tiến hành chăm sóc bình thường. Đối với diện tích lúa mới sạ, tiếp tục duy trì nước ở rãnh để đảm bảo mặt luống luôn đủ ẩm, tránh đọng nước trên bề mặt luống khiến mầm mạ bị chết. Tăng cường kiểm tra, đánh giá sinh trưởng, phát triển của lúa để chủ động phương án cấy, dặm hoặc gieo cấy lại đối với những diện tích lúa có nguy cơ bị chết, đảm bảo thời vụ và mật độ.

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung chủ động phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa theo hướng dẫn chuyên ngành bảo vệ thực vật, trước mắt cần làm tốt công tác giám sát mật độ rầy, thu thập, lấy mẫu giám định virus lùn sọc đen, tập trung diệt chuột, cỏ dại và ốc bươu vàng. Đối với rau màu cần xới nhẹ, phá váng, làm cỏ, chú ý phun phòng bệnh lở cổ rễ trên cây lạc bằng thuốc có hoạt chất Hexaconazole. Các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tổ chức tốt công tác tạo nguồn và điều tiết nước phục vụ chăm sóc lúa, màu vụ xuân, nhất là ở những chân ruộng cao./.

Văn Đại