Ý Yên triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Ngày 21-1, huyện Ý Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác thi đua khen thưởng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện một số ban, ngành của tỉnh tới dự.

Năm 2021, huyện Ý Yên đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch công tác năm, hoàn thành cơ bản các mục tiêu đã đề ra. Tình hình chính trị ổn định, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở được củng cố, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, kịp thời, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp được mùa; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nhất là hạ tầng về giao thông, cụm công nghiệp, tạo động lực phát triển và thu hút đầu tư. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp được nâng lên. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 13%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,8%; giá trị xuất khẩu đạt 40 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 335 tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ý Yên trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị, năm 2022, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Khai thác, quản lý và phát triển nguồn thu ngân sách. Huy động các nguồn lực để xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Khánh Dũng