Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng vào Chương trình Tết cho người nghèo của tỉnh

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, chiều 21-1, tại trụ sở UBND tỉnh, Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) do đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn làm trưởng đoàn đã về chúc Tết, trao tiền ủng hộ Chương trình Tết cho người nghèo của tỉnh. Tham gia buổi tiếp nhận có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Nam Trực.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại buổi trao tặng, đồng chí Phạm Xuân Cảnh cho biết: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 song với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc tất cả chỉ tiêu về sản lượng khai thác khí, điện, đạm, chế biến dầu khí; góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách quốc gia theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước… Phát huy truyền thống, hàng năm, Tập đoàn luôn dành nguồn lực để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong cả nước. Năm 2021, Tập đoàn đã dành hơn 400 tỷ đồng để xây dựng các công trình trường học, trạm y tế, nhà đại đoàn kết và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho các đối tượng yếm thế trong xã hội. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn kính chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhân dân Nam Định. Đồng thời trao tặng Chương trình Tết cho người nghèo của tỉnh 500 triệu đồng, huyện Nam Trực 100 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trạo tặng 500 triệu đồng ủng hộ Chương trình Tết cho người nghèo của tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt 7,7%, là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Toàn tỉnh có 106/204 xã, thị trấn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và nhân dân đón Xuân vui Tết... Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và bà con nhân dân trong tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã quan tâm ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh trong suốt những năm qua; nhất là tặng tiền cho Chương trình Tết cho người nghèo của tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền 2022 của dân tộc. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần bổ sung để tỉnh chăm lo cho những gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được Tết đủ đầy, ấm áp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tập đoàn sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ địa phương trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giúp tỉnh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022./.

Tin, ảnh: Văn Đại