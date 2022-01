Bảo đảm an toàn, ổn định nguồn điện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nam Định đã xây dựng phương án cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt các hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, phương án cung ứng điện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 được chia làm 2 cấp độ: Khi lưới điện ổn định và khi không ổn định, bị quá tải. Trong đó, khi lưới điện ổn định, nguồn điện cung ứng cho toàn bộ tỉnh, dự kiến công suất cực đỉnh trong những ngày Tết có thể đạt mức 635MW, cao hơn khoảng 20% so với ngày thường nhưng được bảo đảm tốt. Khi nguồn điện không ổn định, bị quá tải, ngành Điện thực hiện kết nối mạch vòng giữa các tuyến đường dây, kịp thời bổ sung thiết bị, nhân lực để giải quyết nhanh nhất các sự cố xảy ra. Công ty Điện lực Nam Định đã xây dựng phương án riêng bảo đảm cấp điện tuyệt đối an toàn cho các phụ tải quan trọng như: Trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các bệnh viện, cơ quan báo chí, địa điểm chỉ huy của lực lượng vũ trang, các khu vực vui chơi, giải trí như Nhà văn hóa 3-2, Công viên Tức Mạc, quảng trường Hòa Bình, khu vực Giàn Leo và trung tâm các huyện, một số thị trấn, thị tứ... Các Điện lực huyện, thành phố, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, các phòng, ban chuyên môn tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện trung áp, hạ áp; kết hợp với các địa phương kịp thời phát quang hành lang bảo đảm an toàn tuyến dây; thường xuyên theo dõi các máy biến áp đầy tải vào giờ cao điểm, không để lệch pha, quá tải, gây sự cố; tổ chức ứng trực 24/24 giờ mỗi ngày để kịp thời xử lý sự cố bất thường có thể xảy ra. Ngành điện cũng đề nghị nhân dân không bắn giấy trang kim, thả diều, ném các vật lên đường dây, không vi phạm hành lang tuyến dây... nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hệ thống điện./.

Xuân Thu