Tập trung sản xuất vụ xuân đảm bảo khung thời vụ

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), đến ngày 25-1-2022 các địa phương trên toàn tỉnh gieo mạ được 65% diện tích, bừa lồng được 89% diện tích, lấy nước được 96% diện tích. Hiện nay đang là cao điểm của sản xuất vụ xuân 2022 nhưng dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Bên cạnh đó, theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay đến hết tháng 2-2022, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nhiều, ngày mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét; đặc biệt có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại; nhiệt độ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-10C.

Trước tình hình trên, Sở NN và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL bám sát diễn biến thời tiết tập trung chỉ đạo, tổ chức sản xuất vụ xuân 2022 đảm bảo tiến độ và chất lượng. Khẩn trương xuống giống, hoàn thành gieo mạ xuân muộn trước ngày 28-2; không gieo mạ trong những ngày có nhiệt độ dưới 120C; chủ động các biện pháp chống rét, bảo vệ mạ, che phủ nilon cho 100% diện tích mạ đã gieo khi nhiệt độ không khí dưới 150C; chuẩn bị đủ lượng mạ và nguồn giống lúa dự phòng đảm bảo chất lượng để chủ động khắc phục khi cần thiết. Tôn cao, tu bổ bờ vùng, bờ thửa để giữ nước, không để rò rỉ lãng phí; những nơi có điều kiện cần tranh thủ thay tháo nước để thau chua, rửa mặn; bằng mọi biện pháp, tổ chức khai thác tối đa nguồn nước từ các đợt xả hồ thủy điện, đảm bảo chất lượng cho 100% diện tích gieo cấy. Huy động mọi lực lượng, phương tiện để khẩn trương hoàn thành làm đất phục vụ gieo cấy lúa xuân, phấn đấu hoàn thành bừa lồng xong trước Tết Nguyên đán; làm đất kỹ, san ruộng phẳng và làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng để hạn chế các nguồn sâu bệnh (đặc biệt là nguồn bệnh lùn sọc đen, lúa cỏ), bón đủ lượng phân lót trước khi cấy, sạ lúa; tuyệt đối không bón lót bằng phân đạm đơn; thường xuyên giữ nước cho những diện tích đã làm đất. Tổ chức diệt chuột đồng loạt bằng nhiều hình thức, kết hợp nhiều biện pháp trong các đợt lấy nước, làm đất. Tích cực, chủ động các biện pháp phòng chống bệnh lùn sọc đen, nhất là trên mạ, lúa mới cấy và phòng trừ ốc bươu vàng, lúa cỏ, cỏ dại hại lúa. Tranh thủ thời tiết sau Tết thuận lợi, phát động tổ chức xuống đồng gieo sạ và cấy lúa xuân từ ngày 5-2; chỉ cấy và gieo sạ lúa xuân khi nhiệt độ bình quân ngày trên 150C. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 20-2-2022; hoàn thành trồng rau màu vụ xuân trong tháng 2-2022; chuẩn bị tốt các điều kiện ra quân trồng cây đầu xuân góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng các tuyến đường cây xanh kiểu mẫu trong dịp Xuân Nhâm Dần./.

Thanh Thúy