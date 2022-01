An ninh - trật tự

Phát hiện, xử lý 134 vụ, 138 đối tượng vi phạm các quy định về pháo nổ

Sau hơn 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 134 vụ, 138 đối tượng vi phạm các quy định về pháo nổ.

Điển hình là khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 26-11-2021 tại đường Hồng Hải Đông, thuộc xóm 7, xã Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng), tổ công tác Công an huyện Nghĩa Hưng bắt quả tang Hà Tiến Dân (SN 2004) cư trú tại xã Nghĩa Phú và Vũ Thuận Anh (SN 2002) ở xã Nghĩa Hồng đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ. Tổ công tác đã thu giữ 1 thùng cát tông bên trong chứa 6 vật hình hộp, vỏ giấy màu tím. Công an huyện trưng cầu giám định, xác định tang vật là pháo hoa nổ có khối lượng 10,095kg, đã tạm giữ các đối tượng để điều tra xử lý theo quy định... Hồi 13 giờ 5 phút ngày 30-11-2021 tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) làm nhiệm vụ tại khu vực tuyến Quốc lộ 38B, thuộc địa phận thôn Thiên Mỹ, xã Yên Mỹ (Ý Yên) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hà Văn Đức (SN 1996), trú tại thôn Bối Hạ, xã Cộng Hòa (Vụ Bản) điều khiển xe mô tô BKS 18C1-232.70 có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra trên xe, phát hiện thu giữ 5 hộp pháo nổ, có trọng lượng 6,9kg. Qua đấu tranh khai thác đối tượng tự giác khai nhận còn cất giữ 2 hộp pháo ở nhà. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng, phương tiện và tang vật cho Công an xã Yên Mỹ hoàn thiện hồ sơ, điều tra truy tố theo thẩm quyền... Khoảng 11 giờ ngày 10-12-2021, Đội Cảnh sát Quản lý chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Nam Định) làm nhiệm vụ tại Cầu Đông, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) phát hiện xe ô tô taxi BKS 18A-165.24 đang dừng xe trước ngõ 33 Cầu Đông có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật. Tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe có một chiếc túi nylon màu đen, kích thước khoảng 40cm x 50cm chứa 6 vật khối hình hộp cùng loại, được xác định là pháo nổ được Lã Đình Đức (SN 1995), trú tại thôn Liêm Thôn, xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc) khai nhận vận chuyển số pháo nổ này để lấy tiền công. Lực lượng Công an đã khám xét nhà ở của Lã Đình Đức thu giữ thêm 1,28kg pháo nổ.

Việc phát hiện, xử lý các vụ việc, đối tượng vi phạm các quy định về pháo nổ của lực lượng Công an tỉnh đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm đồng thời nâng cao ý thức, ngăn chặn đấu tranh với các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022./.

Xuân Thu