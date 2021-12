Trung Đông phát hiện chùm 7 ca nhiễm dịch COVID-19 ở cộng đồng

Ngày 9-12, trên địa bàn xã Trung Đông (Trực Ninh) xuất hiện một chùm 7 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có trẻ trường mầm non, học sinh các trường tiểu học, THCS nên nguy cơ dịch lây lan rộng trong cộng đồng là rất cao. Trước tình hình cấp bách nêu trên, ngày 9-12, UBND huyện Trực Ninh đã chỉ đạo UBND xã Trung Đông, các ngành chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Theo đó yêu cầu UBND xã Trung Đông tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch, biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch. Tăng cường tuyên truyền cho người dân không hoang mang song cũng không thờ ơ lơ là chống dịch, không tập trung đông người; thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là phải luôn đeo khẩu trang khi ra đường và tại các nơi công cộng. Chỉ đạo, huy động các lực lượng công an, y tế, tổ COVID-19 cộng đồng, các trường học trên địa bàn khẩn trương truy vết; thống kê nhân khẩu khu vực các thôn Đông Thượng, Trung Lao chuẩn bị phương án cách ly y tế đối với khu vực trên khi có quyết định. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho các học sinh mầm non, tiểu học, THCS các điểm trường có ca nhiễm COVID-19; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thành lập Khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non (khu vực Trung Lao). Tại thôn Đông Thượng, Trung Lao áp dụng biện pháp cách ly ly tế theo vùng cấp độ 4.

UBND huyện chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tham mưu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; nâng cao năng lực tiêm phòng, đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “xin cho” tiêu cực./.

Minh Tân