HĐND huyện Ý Yên khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ ba

Ngày 8-12, HĐND huyện Ý Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ ba. Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến dự.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Kỳ họp đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã hoàn thành tổng diện tích 25.976ha trồng lúa cả năm, tăng 146ha so với năm 2020, năng suất đạt 56,79 tạ/ha, sản lượng đạt 147.513 tấn. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện hiện có 9 mô hình cánh đồng mẫu lớn, 14 mô hình liên kết. Các xã, thị trấn đã tập trung thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu, đến nay UBND huyện đã tổ chức thẩm định và công nhận 39 thôn thuộc 14 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020. Huyện có 9 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, có 21 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh... Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng năm 2021 ước đạt 11.676,24 tỷ đồng, tăng 11,03% so với năm trước. Huyện cũng đã thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 102 hạng mục công trình, cấp 24 giấy phép xây dựng, kiểm tra, nghiệm thu 39 công trình trước khi bàn giao đưa vào sử dụng; đôn đốc tiến độ, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ 2 dự án giao thông trọng điểm của tỉnh và quốc gia triển khai trên địa bàn là dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và dự án xây dựng tuyến đường cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, bàn giao cho đơn vị thi công. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm đạt 899 tỷ đồng, bằng 128% so với dự toán tỉnh giao. Các chính sách an sinh xã hội cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo, không để xảy ra các điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Năm 2022, huyện Ý Yên tập trung phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Phát triển giáo dục, đào tạo, y tế theo hướng chuẩn hóa, lấy độ hài lòng của người dân làm mục tiêu. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đã thông báo một số kết quả tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời đề nghị huyện Ý Yên cần bám sát các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh để xây dựng nghị quyết, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội sát với tình hình thực tế. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoàn chỉnh và quản lý tốt các quy hoạch cấp huyện. Đẩy mạnh kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, tạo việc làm cho nhân dân, tăng thu ngân sách ở địa phương./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh