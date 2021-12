Tổng kết công tác biên phòng năm 2021

Sáng 15-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Trong năm 2021, BĐBP tỉnh đã triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển. Nổi bật là BĐBP tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, gắn với thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Tích cực tham gia tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát 11.152 lượt phương tiện với 20.617 người; cứu nạn thành công 2 vụ, 2 phương tiện với 12 thuyền viên bị gặp nạn trên biển. Việc kiểm tra xuất nhập cảnh theo đúng quy trình, quy định, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, phương tiện qua lại. Triển khai 3 đợt cao điểm phòng chống tội phạm. đã đấu tranh kết thúc 1 chuyên án, 20 kế hoạch nghiệp vụ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy; bắt, khởi tố 19 vụ án hình sự, bắt 20 đối tượng; phát hiện xử lý 2 vụ, 5 đối tượng có hành vi trồng cây có chứa chất ma túy, tàng trữ pháo nổ trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 37 vụ, 63 trường hợp với tổng số tiền phạt 550,9 triệu đồng. Duy trì hoạt động hiệu quả của các tổ tàu thuyền an toàn; 18 tổ an ninh tự quản khu vực bến neo, đậu tàu thuyền; 19 câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự bình yên và phát triển tuyến biển”. Việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình; tham gia các tổ chốt, khu cách ly trong phòng chống COVID-19; giúp dân phát triển kinh tế đều đạt kết quả tích cực. Qua phong trào thi đua quyết thắng năm 2021, đã có 67 tập thể, 246 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra... Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không xâm lấn ngư trường trái phép, giữ gìn an ninh tuyến biển. Phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Xác lập, đấu tranh thành công các chuyên án và kế hoạch nghiệp vụ về tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường huấn luyện thực hành. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biển của tỉnh. Phối hợp tốt với các ngành, các huyện đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế ở khu vực ven biển…

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho BĐBP tỉnh; tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 3 tập thể, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 3 cá nhân. UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho 1 tập thể; Bằng khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh./.

Thanh Tuấn