Sơ kết 5 năm triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Ngày 15-12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2021. Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Qua 5 nội dung của cuộc vận động đã góp phần thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM. 5 năm qua, nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 26,7 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh, huy động hàng trăm tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Những kết quả đạt được góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Tính đến tháng 11-2020, cả nước có 5.392 xã (đạt 65,49%) đạt chuẩn NTM, trong đó có 490 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 43 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong xây dựng đô thị văn minh, MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng: đời sống văn hóa khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố văn hóa, các mô hình tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng xử, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện việc quy hoạch và chỉnh trang đô thị... Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được 32.051 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự trợ giúp của cộng đồng, đã vận động giúp đỡ xây mới và sửa chữa 228.221 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, qua đó tạo thêm nguồn lực giúp cho nhiều hộ nghèo thoát nghèo, có nhà ở, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, trong 2 năm qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; vận động, quyên góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nhất là lực lượng tuyến đầu và những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tính từ ngày 1-5-2021 đến nay, tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được qua hệ thống MTTQ Việt Nam là 12.510 tỷ đồng, trong đó tiếp nhận qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 1.089 tỷ đồng. Đã phân bổ, hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch và 3.981.485 phần quà Đại đoàn kết/túi quà an sinh với trị giá 10.854 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu khẳng định, qua hơn 5 năm phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đô thị của đất nước và mỗi địa phương; đời sống vật chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống của nhân dân có sự cải thiện rõ rệt. Thông qua cuộc vận động đã lồng ghép được nhiều nội dung thiết thực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thể hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp sức cùng với Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, khơi dậy mọi tiềm năng, nội lực trong dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội… Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cuộc vận động giai đoạn tiếp theo, tập trung thực hiện các mục tiêu mà chương trình hành động Đại hội IX MTTQ Việt Nam đã đề ra; nâng cao hơn nữa chất lượng để cuộc vận động thực sự được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và phát triển đất nước./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh