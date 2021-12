HĐND thành phố Nam Định khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ ba

Sáng 15-12, HĐND thành phố Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ ba đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; thảo luận, quyết nghị một số nội dung quan trọng. Tới dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Nam Định, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chủ tọa kỳ họp.

Năm 2021 trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Nam Định, song với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân toàn thành phố, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực. 8/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu sản xuất công nghiệp của các cơ sở trên địa bàn ước đạt 18.186 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 1.199 triệu USD, tăng 4,8% so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 17.329 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.688.977 triệu đồng. Việc triển khai lập, điều chỉnh các quy hoạch đảm bảo tiến độ. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; các công trình trọng điểm được quan tâm triển khai các thủ tục đầu tư dự án, đảm bảo tiến độ hoàn thành. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Giáo dục và Đào tạo được quan tâm nâng cao chất lượng, tiếp tục duy trì được thành tích cao, dẫn đầu toàn tỉnh tại các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2020-2021. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được tăng cường. Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn giai đoạn 2021-2022. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai kịp thời, phù hợp, chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong xử lý tình huống. Tính đến ngày 7-12-2021 thành phố đã ghi nhận 383 ca nhiễm COVID-19; đã phát hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 tại các khu vực đông dân cư, tại chợ, trường học, khu, cụm công nghiệp và cơ quan Nhà nước… Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã ra quyết định thiết lập 117 vùng cách ly y tế gồm 2.070 hộ dân với 5.914 nhân khẩu. Đã hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vắc-xin phòng COVID-19 cho người đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Đã tiêm mũi 2 cho 96.158 người và đang triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Năm 2022 thành phố tập trung thực hiện mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân”. Triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm có sức lan tỏa cao nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận; tiến hành giải trình, chất vấn, trả lời chất vấn những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm và thông qua các nghị quyết kỳ họp./.

Tin, ảnh: Văn Trọng