Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày 21-12, Công an tỉnh có Công văn số 5708 đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến công tác bảo đảm tốt an ninh, trật tự (ANTT) trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Trong đó, các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học sớm xây dựng, triển khai chương trình công tác đảm bảo ANTT cơ quan, doanh nghiệp năm 2022; đăng ký danh hiệu, chỉ tiêu thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt các mô hình phong trào “Ba an toàn”, “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường”... ; tăng cường công tác đảm bảo ANTT tại cơ quan, doanh nghiệp. Chủ động có biện pháp phòng ngừa các hoạt động phức tạp về ANTT tại cơ quan như khiếu kiện đông người, vượt cấp; kích động, lôi kéo tụ tập đông người gây rối ANTT; vẽ, viết, phát tán tờ rơi, khẩu hiệu, tài liệu có nội dung xấu, gây mất ANTT; cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên tham gia các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, tín dụng đen.... hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công nhân, học sinh, sinh viên... chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định về phòng chống dịch COVID-19; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các đối tượng tuyên truyền phá hoại tư tưởng, lợi dụng, lôi kéo tham gia các hoạt động chống đối; nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, không đăng tải, like, chia sẻ (share) các tin, bài có nội dung xấu, quan điểm phức tạp, trái chiều; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo. Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ; thực hiện tốt quy chế tiếp xúc với người nước ngoài, các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Rà soát, kiểm tra, củng cố cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ, bảo đảm ANTT, phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt là những bộ phận thiết yếu, quan trọng, lưu giữ tài liệu bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ và tài sản có giá trị. Chuẩn bị phương án sẵn sàng xử lý các tình huống mất ANTT có thể xảy ra như trộm cắp, cháy nổ... Duy trì thực hiện tốt chế độ thường trực bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; tăng cường tuần tra, canh gác vào những ngày lễ, tết, thời điểm nhạy cảm. Chỉ đạo lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp chủ động phối hợp với lực lượng Công an các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở (Công an phường, xã) để tổ chức các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT./.

Xuân Thu