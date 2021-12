Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giao thông vận tải

Ngày 31-12, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự hội nghị.

Năm 2021, Sở GTVT đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó dịch bệnh COVID-19 theo từng cấp độ, kịp thời chỉ đạo triển khai biện pháp phòng, chống dịch trong toàn ngành góp phần tích cực vào kết quả phòng, chống dịch của tỉnh. Sở cũng chủ động nắm tình hình, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị khắc phục khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành; xây dựng, triển khai kế hoạch duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ, công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phối hợp tốt với các ngành chức năng trong công tác đảm bảo giao thông, trật tự an toàn giao thông (ATGT) thông suốt, an toàn phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong năm 2021, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2020. Thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh rà soát xây dựng quy hoạch và các nhiệm vụ phục vụ thu hút đầu tư của tỉnh, bổ sung tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển vào quy hoạch phát triển GTVT của tỉnh… Tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, báo cáo Chính phủ để triển khai đầu tư các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn: xây dựng cầu Bến Mới, Ninh Cường, Đống Cao, tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình. Năm 2022, Sở GTVT tiếp tục tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, liên quan, chính quyền các địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý các lĩnh vực đảm bảo giao thông, trật tự ATGT, vận tải, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình giao thông; gắn các lĩnh vực quản lý với việc thực hiện các quy định về phòng dịch COVID-19. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến kiến thức, phát huy vai trò của các hội, đoàn thể, chính quyền các địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Tham mưu cho tỉnh huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT theo quy hoạch phát triển GTVT đã được phê duyệt. Trong đó ưu tiên đối với các công trình giao thông trọng điểm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong công tác GTVT năm 2021 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ ngành cần quan tâm: Thực hiện tốt mục tiêu kép thích ứng an toàn, hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong lĩnh vực vận tải, tiếp tục quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là vận tải; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực GTVT, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; triển khai tốt kế hoạch bảo trì, duy tu bảo dưỡng đường bộ; phát huy vai trò thường trực Ban ATGT tỉnh, tham mưu cho tỉnh các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm để thực hiện tốt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông năm 2022 trên cả 3 tiêu chí; tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh các quy hoạch GTVT, phối hợp với Sở KH và ĐT thực hiện tốt công tác quy hoạch tỉnh giai đoạn tới; tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra./.

Thành Trung