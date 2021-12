Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch ngành Giao thông vận tải năm 2022

Sáng 25-12, đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành Giao thông Vận tải (GTVT). Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Theo cáo của Bộ GTVT, năm 2021 công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của ngành chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân. Công tác xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới phương thức quản lý hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công tác lập quy hoạch ngành quốc gia được chuẩn bị công phu, kịp thời; giải ngân vốn đầu tư công đáp ứng kế hoạch được giao. Công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện kỹ lưỡng; nhiều dự án quan trọng khắc phục được khó khăn, đưa vào khai thác. Đã hoàn thành thủ tục, khởi công 18 dự án, trong đó đã khởi công một số dự án quan trọng, cấp bách; hoàn thành đưa vào khai thác 14 dự án, tiêu biểu là dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông cho thành phố Hà Nội đưa vào vận hành, khai thác... Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục thực hiện đồng bộ nhằm phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi. Hoạt động vận tải được quản lý quyết liệt, gắn với phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt, không bị đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh; sản lượng vận tải vẫn đạt kết quả cao.

Năm 2022, ngành GTVT xây dựng kế hoạch hoạt động theo hướng dịch bệnh sớm được khống chế, tình hình kinh tế trong nước ngày càng khả quan. Đồng thời, đặt mục tiêu cố gắng, nỗ lực hết sức để đạt hiệu quả chống dịch và phát triển kinh tế ở mức cao nhất có thể theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Duy trì, đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, an toàn, kịp thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2021. Phấn đấu giải ngân 95% kế hoạch năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao (dự kiến được giao khoảng 50 nghìn tỷ đồng).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao các kết quả ngành GTVT đã đạt được trong một năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; đặc biệt là các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự, ATGT, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của người dân. Năm 2022, ngành GTVT cần tiếp tục bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phương châm hành động của Chính phủ; tập trung phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Quy hoạch chuyên đề ngành GTVT thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chú trọng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hơn nữa hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm gồm quản lý và thu hút nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư, phát triển, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; bảo đảm hoạt động vận tải gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tăng cường đảm bảo trật tự, ATGT, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí ở tất cả các địa phương./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy