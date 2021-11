Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu - COP26

Trưa ngày 1-11 theo giờ địa phương, tức 19h cùng ngày theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Lễ khai mạc trọng thể Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) tại thành phố Glasgow, Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Đây là Hội nghị quốc tế có quy mô lớn, quan trọng hàng đầu về biến đổi khí hậu, được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tác động ngày càng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia cần hành động mạnh mẽ để có thể đạt được mục tiêu đề ra trong Thỏa thuận Paris. Tham dự COP26 có Lãnh đạo và đại diện của 197 bên tham gia Công ước, trong đó có hơn 120 nguyên thủ và thủ tướng các nước. Hội nghị còn có Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo hàng chục tổ chức quốc tế và thể chế tài chính quốc tế lớn trên thế giới, nhiều tập đoàn đa quốc gia và tổ chức phi Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh này vào chiều cùng ngày để khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu - một trong những thách thức lớn nhất đối với toàn cầu hiện nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh COP26, các nhà lãnh đạo bày tỏ hết sức lo ngại trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với Trái đất, đồng thời tái khẳng định nhân loại cần tiếp tục theo đuổi mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn cấp ngay từ bây giờ và có những cam kết mạnh mẽ hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Các diễn giả cũng nhấn mạnh các nước phát triển cần thực hiện đúng cam kết huy động tài chính để hỗ trợ các nước đang phát triển trong các nỗ lực thích ứng và chống chịu trước những tác động của biến đổi khí hậu, cho rằng COP26 là cơ hội cuối cùng để khôi phục tự nhiên và bảo vệ tương lai nhân loại. Thủ tướng Barbados nêu bật các tác động khốc liệt của biến đổi khí hậu đối với sự tồn vong của các quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương và Caribbean, nhấn mạnh cần giải quyết vấn đề tài chính, chuyển đổi và thích ứng để đạt các mục tiêu của Thoả thuận Paris, nhấn mạnh tình trạng hiện nay là “báo động đỏ” cho các nước G7 và G20. Thủ tướng Italia Mario Draghi tuyên bố các nước G20 sẽ dừng cung cấp tài chính cho các dự án điện than vào cuối năm nay. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đề nghị các nước cam kết ở mức cao nhất, cần xây dựng các liên minh về tài chính và công nghệ để hỗ trợ các nước đang phát triển tăng trưởng xanh, bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước các tác động của biến đổi khí hậu.

Bên lề hội nghị, trong ngày 1-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các quốc gia: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

Thủ tướng cũng tiếp Hội đồng năng lượng gió toàn cầu (GWEC), Chủ tịch tập đoàn kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng Điện gió Orsted; Tiếp Giám đốc điều hành Lego. Tham dự Hội nghị đối thoại với Ngân hàng Standard Chartered, với hơn 300 lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài; chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ với tổng giá trị 8,5 tỷ USD cho 3 doanh nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ các dự án phát triển bền vững./.

PV