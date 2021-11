Từ 1-11, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng vượt 500 nghìn đồng/bình 12kg

Từ 1-11, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng vượt 500 nghìn đồng/bình 12kg

Chiều 31-10, nhiều công ty kinh doanh gas đầu mối đã đồng loạt tăng giá bán lẻ thêm 1.417 đồng/kg, tương đương 17 nghìn đồng/bình 12kg và gần 64 nghìn đồng/bình 45kg từ ngày 1-11. Như vậy, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng của nhiều hãng lên tới 500 nghìn đồng/bình loại 12kg.

Các sản phẩm gas đều tăng, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng không vượt quá 501 nghìn đồng loại bình 12kg, 536 nghìn đồng loại bình 12kg nhựa VIP và loại bình 50kg sẽ có giá tối đa là 2.087.500 đồng.

Đây là tháng thứ 9 trong năm 2021 giá gas duy trì xu hướng tăng với tổng mức tăng đến nay là 164 nghìn đồng/bình 12kg.

Theo các chuyên gia, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, giá gas liên tiếp tăng do gián đoạn nguồn cung sản phẩm khiến chi phí giao nhận hàng lên cao. Nguồn gas trong nước đang nhập khẩu khoảng 60% nên giá gas bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá gas thế giới. Trong khi đó, các mỏ khí trên thế giới đang chịu nhiều áp lực do thiên tai, dịch bệnh dẫn đến sản lượng khai thác chỉ đạt 70% so với trước, nguồn cung trở nên khan hiếm./.

PV