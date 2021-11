Ðoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm việc tại tỉnh ta

Chiều 2-11, Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam do đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam làm trưởng đoàn đã về làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo báo cáo, từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (2014-2021), đến nay, tổng nguồn vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đạt 37,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ủy thác địa phương, đã giúp duy trì và tạo việc làm cho gần 2.000 lao động, góp phần nâng cao đời sống của người dân, xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.­ Đến ngày 31-10-2021, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng đạt 3.436 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 222 tỷ đồng (6,9%). Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng đã khẩn trương giải ngân cho 8 doanh nghiệp tổng số tiền 980,5 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho người lao động, trả lương phục hồi sản xuất. Dư nợ đến ngày 31-10-2021 đạt 3.417,8 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 204,3 tỷ đồng (6,4%) với 97.845 hộ đang còn dư nợ, chiếm 16% tổng số hộ dân trong tỉnh. Mức cho vay bình quân tăng lên 40,5 triệu đồng/hộ. Đến ngày 31-10-2021, nợ quá hạn giảm xuống còn 0,14% so với tổng dư nợ. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, đã có 347.678 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và 396.797 các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Qua đó, đã giúp cho 102.449 hộ đã thoát nghèo, cận nghèo, tạo việc làm cho 56.670 lao động, hỗ trợ chi phí cho 2.376 lao động đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài, 113.656 học sinh, sinh viên con hộ nghèo, cận nghèo, hộ có khó khăn về tài chính tiếp tục đi học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; xây dựng 236.741 công trình nước sạch, 225.433 công trình vệ sinh, 4.088 căn nhà cho hộ nghèo, 209 căn nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với vốn tín dụng CSXH. Tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng bình quân hàng năm từ 7% trở lên. Đến năm 2025, phấn đấu dư nợ đạt trên 4.000 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác hàng năm tăng tối thiểu 15 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,15%. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các tồn tại phát sinh để ngày càng phát huy hiệu quả hoạt động. Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư và hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp nhận tiền ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết của Ngân hàng CSXH Việt Nam hỗ trợ tỉnh ta.

Tại buổi làm việc, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cũng kiến nghị Ngân hàng CSXH Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ nâng mức cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ 10 triệu đồng/1 công trình lên 15 triệu đồng/1 công trình. Tiếp tục quan tâm bổ sung nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách cho tỉnh, nhất là chương trình cho vay giải quyết việc làm. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét đưa nội dung dành một phần ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn vào kế hoạch dự chi ngân sách hàng năm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam chúc mừng những thành tựu tỉnh Nam Định đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, duy trì ổn định hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn. Giai đoạn 2021-2025, đồng chí cam kết bố trí đủ nguồn lực hỗ trợ các chương trình tín dụng chính sách thực hiện giảm nghèo và xây dựng NTM nâng cao cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn thời gian tới, lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH tỉnh chăm lo, làm tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực và hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng CSXH Việt Nam đối với tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ngân hàng CSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện kịp thời về nguồn vốn để giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng chí cam kết lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, phấn đấu nguồn vốn ủy thác từ chính quyền địa phương chuyển sang Ngân hàng CSXH tỉnh năm 2022 sẽ cao hơn năm 2021. Tiếp tục sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất, giúp người dân không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn có thể làm giàu ngay tại quê hương.

Nhân dịp này, Ngân hàng CSXH Việt Nam trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh./.

Tin: Đức Toàn

Ảnh: Thành Trung